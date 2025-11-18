Ймовірні родинні зв'язки GRISANA викликають підозри щодо того, на які кошти вона будує співочу кар'єру. На тлі останніх корупційних скандалів увага до артистки лише посилилась, пише 24 Канал.

В інстаграмі днями з'явився допис про співачку GRISANA – Грицун Анастасію Дмитрівну. Анонімний профіль, що на момент написання матеріалу вже видалений, стверджував, що батько артистки (Дмитро Олександрович Грицун) – хабарник, ініціатор замовних вбивств та корупціонер.

Анонімний користувач заявив, що в липні 2025 року йому повідомили про підозру. І справді, Офіс Генпрокурора 10 липня зазначив, що правоохоронці оголосили про підозру адвокатові, який намагався замовити вбивство свідків у провадженні проти його батька.

За це він пропонував 100 тисяч доларів. Поліція засвідчила факт передачі частини коштів – 11 тисяч доларів. У публікації Офісу Генпрокурора йдеться, що батько адвоката має зв'язки з кримінальними колами.

Окрім того, у дописі згадується готель у Павлограді, співвласницею якого начебто є GRISANA. І справді, однією з власниць готелю "Крокус" вказана Грицун Анастасія Дмитрівна, яка проживає у Дніпрі на вул. Стромцова. За словами аноніма, готель дістався власникам через погрози, підкупи та побиття.

Власники готелю в Павлограді / Скриншот з YouControl

Засновницею торгівельної марки GRISANA також є Грицун Анастасія Дмитрівна з ідентичним місцем проживання.



Торгівельна марка GRISANA / Фото з реєстрів

У мережі підозрюють, що GRISANA може будувати співочу кар'єру на кошти корупціонера. Це також стало б відповіддю на запитання про те, звідки в артистки гроші на дорогі кліпи й продакшн.



Допис анонімного користувача / Скриншот з телеграм-каналів

Як GRISANA відреагувала на чутки?

Після триденної мовчанки співачка в телеграм-каналі опублікувала свою відповідь, в якій не сказала нічого конкретного – лиш заперечила чутки.

Поширена, нічим не підтверджена, інформація, є спотвореною, перебільшеною та створює хибне уявлення про мене. Я можу нести відповідальність, в тому числі репутаційну, лише за свої дії. Щодо готелю, то ні я, ні члени моєї сім’ї не є та ніколи не були його власниками й не маємо права власності на це приміщення,

– написала артистка.

Щодо фінансів, GRISANA стверджує, що від початку запуску проєкту вона має двох партнерів, що не пов'язані з її сім'єю. Артистка каже, що їй приємно, що бюджет її творчості оцінюють більше, ніж він є насправді.

Що відомо про GRISANA?