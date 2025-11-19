На фоне этого инцидента артистка временно прекращает публичные коммуникации и снимает свою кандидатуру со всех номинаций. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу GRISANA.

Артистка, в частности, не будет участвовать в музыкальных премиях MUZVAR и Megogo. Она заявила, что делает это из уважения к партнерам и коллегам.

Мы с моей внутренней командой приняли решение прекратить на время текущие коммуникации и сняться с номинаций. Чтобы случайно не навредить репутационно их работе,

– написала GRISANA.

GRISANA временно прекращает публичные коммуникации и снимает свою кандидатуру со всех номинаций / Скриншот из инстаграм-сторис

В телеграм-канале MUZVAR уже подтвердили, что GRISANA исключили из перечня номинантов.

GRISANA не будет участвовать в премии MUZVAR / Скриншот из телеграма

Что известно о скандале с GRISANA?