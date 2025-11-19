На фоне этого инцидента артистка временно прекращает публичные коммуникации и снимает свою кандидатуру со всех номинаций. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу GRISANA.
Артистка, в частности, не будет участвовать в музыкальных премиях MUZVAR и Megogo. Она заявила, что делает это из уважения к партнерам и коллегам.
Мы с моей внутренней командой приняли решение прекратить на время текущие коммуникации и сняться с номинаций. Чтобы случайно не навредить репутационно их работе,
– написала GRISANA.
GRISANA временно прекращает публичные коммуникации и снимает свою кандидатуру со всех номинаций / Скриншот из инстаграм-сторис
В телеграм-канале MUZVAR уже подтвердили, что GRISANA исключили из перечня номинантов.
GRISANA не будет участвовать в премии MUZVAR / Скриншот из телеграма
Что известно о скандале с GRISANA?
- Накануне на анонимной странице в инстаграме появился пост, в котором утверждалось, что отец певицы Дмитрий Александрович Грицун якобы может быть связан с незаконной деятельностью и имел проблемы с законом.
- Автор публикации заявил, что отцу GRISANA якобы объявляли подозрение летом этого года. Правда, в официальном посте Офиса генерального прокурора не называли никаких фамилий – там только отмечалось, что подозрение получил адвокат из Днепра, который представлял лицо с криминальными связями, а также что подозрение объявили его сыну.
- Кроме того, в посте также упоминали отель "Крокус" в Павлограде, совладелицей которого указана Грицун Анастасия Дмитриевна, которая проживает в Днепре. По словам анонима, отель мог достаться владельцам через угрозы, подкупы и избиения. Торговая марка GRISANA зарегистрирована на то же лицо с тем же местом прописки, что и совладелица отеля.
- После волны хейта GRISANA сделала собственное заявление, в котором утверждает, что распространенная информация является искаженной, преувеличенной и такой, что создает ложное представление о ней.
- Она отметила, что отвечает только за свои поступки и заверила, что ни она, ни ее семья никогда не владели отелем, о котором писали в сети.
- GRISANA также уточнила, что с самого начала запуска проекта имеет двух партнеров, не связанных с ее семьей. Часть заработанного они реинвестируют в дальнейшее развитие. Правда, поклонники в комментариях не поверили в слова певицы, потому что она не привела доказательств, которые бы опровергали информацию от анонима.