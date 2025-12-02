Подробностями Кондратюк поделился в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Игорь Кондратюк признался, что размер его пенсии составляет около 10 тысяч гривен. Кроме того, продюсер живет на накопления.

Я хорошо зарабатывал. У меня было много передач. У меня закрытая декларация, это абсолютно легальная вся история. Это просто живые деньги. Я, как Уоррен Баффет (американский инвестор, филантроп – 24 Канал), – вышел в кэш. Причем очень давно (смеется – 24 Канал),

– отметил Кондратюк.

Также продюсер напомнил, что Виталий Козловский отдал ему многомиллионный долг.

Он закрыл этот свой позорный гештальт,

– отметил Кондратюк.

Интервью с Игорем Кондратюком: смотрите видео онлайн

Напомним, что Козловский разорвал контракт с Кондратюком в 2012 году. Он потерял права на исполнение песен, созданных во время сотрудничества с продюсером, однако продолжал их петь, поэтому на Виталия подали в суд.

Ранее Козловский делился, как ему удалось закрыть долг перед бывшим продюсером. Артист признался, что продал квартиру покойного отца, мама поддержала решение сына.

Виталий рассказал, что долг состоял из двух частей – это выплата по решению судов и выкуп прав на старые песни. В то же время певец не назвал суммы.

