Кондратюк отметил, что нельзя называть людей "очкариком" и "старым", ведь это не культурно. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Что говорит Козловский – немножко безразлично. С 2012 года я на Козловского забил. Все, что происходило, – это происходило потому, что он должен был понести наказание за свое свинство,

– отметил Игорь Кондратюк.

Для справки! В 2012 году Козловский принял решение разорвать сотрудничество с Кондратюком. Певец потерял право на исполнение песен, созданных в предыдущие годы, однако нарушил это условие.

Виталий проиграл судебные иски. В начале мая 2025 года артист сообщил, что погасил многомиллионный долг перед бывшим продюсером и получил права на свои песни.

Слава Демин заметил, что у Виталия Козловского новый этап в творчестве. Дело в том, что к певцу пришел огромный успех после того, как он перевел песню "Пинаколада" на украинский язык.

Это же круто, когда у артиста есть новый виток?,

– спросил интервьюер у Кондратюка.

На вопрос Демина продюсер ответил так: "Смотря у его артиста".

Что этому предшествовало?