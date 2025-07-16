С сегодняшнего дня песню "Мала змогла" можно послушать на всех стриминговых платформах. На официальном ютуб-канале Козловского также вышел клип, информирует Show 24.

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Виталий Козловский записал песню "Мала змогла" еще в 2024 году, но премьера состоялась только сейчас. Певец откладывал релиз из-за внутренних сомнений, службы в армии, переездов, личных проблем.

Через год слушатели таки услышали трек, но он приобрел другие смыслы. Фраза "мы можем все" имеет новые значения и глубину. Интересно, что это демоверсия. Дело в том, что техника звукорежиссера вышла из строя из-за блэкаутов, поэтому все файлы, кроме первого, были потеряны. Исчезла мультидорожка, осталась только живая версия.

Песня "Мала змогла" – о женщине, которая делает шаг, несмотря на страх, усталость и неуверенность. Она падает, но поднимается и становится победительницей. Это история о трансформации, силе и воле.

Виталий Козловский – "Мала змогла": смотрите видео онлайн

В непростой момент трек стал точкой опоры для певца. Именно поэтому Козловский решил не перезаписывать его, а оставить в первоначальном виде.

Я смог! Малая смогла! И ты сможешь! Не иди на компромиссы со своим сердцем. Выбирай себя! Гони из своей жизни лукавых и иди к новым вершинам красиво и гордо!,

– прокомментировал премьеру артист.

Реакция сети

"Поздравляю с премьерой! Очень хороший посыл и смысл песни".

"Классная песня. Да, это важный посыл. Потому что малая действительно смогла!"

"Класс, такая стильная видеоработа. Поздравляю".

"Шикарные слова песни и видео. Думаю, песня зайдет многим".

"Вау, поздравляю с премьерой. Очень классные песня и клип".

Напомним, ранее Виталий Козловский перевыпустил песню "Небо плачет грозами".