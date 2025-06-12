Песню написали Андрей Бакун и Валерия Серова, а к созданию музыки также присоединился Владимир Бебешко, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Козловского. Певец признался, что это для него особая премьера.

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Виталий Козловский отметил, что почти через 20 лет после премьеры песня "Небо плачет грозами" звучит так же, но наполнена другими смыслами. Он отметил, что изменился, поэтому выполняет ее с новым ощущением. Дело в том, что теперь певец знает, что даже после сильнейшей бури выходит солнце.

Для меня сегодня особая премьера. "Небо плачет грозами" – песня, как дневник моей юности, одна из историй, с которой начался мой музыкальный путь в далеком 2006 году. Сегодня, когда прошло почти 20 лет, это уже не просто песня о любви – это память о беззаботной жизни, о мире, о тех мгновениях, когда мир казался легким, добрым и когда столько всего еще было впереди,

– отметил Козловский.

Виталий Козловский – "Небо плачет грозами": слушайте песню онлайн

Реакция сети

Поклонники и звезды поздравили Виталия Козловского с премьерой:

"Аполлон! И наша еще одна любимая песня!", – написала Ольга Сумская.

"Я помню, как ходила на Петровку, чтобы купить альбом "Неразгаданные сны". Поздравляю с премьерой! Воспоминания разблокированы", – написала Рамина Эсхакзай.

"Обожаю эту песню. Слушала ее в школьные годы, а теперь слушаем вместе с дочкой".

"Класс! И еще очень ждем "Шекспира" на украинском".

"Аж захотелось включить альбом "Неразгаданные сны".

"Любимая песня в годы студенческой жизни. И пусть гроза жизни скорее пройдет!"

Напомним, что Виталий Козловский заплатил долг Игорю Кондратюку и вернул права на свои песни. Так, недавно певец выпустил украинскую версию "Пинаколады" и уже успел выступить на различных событиях.