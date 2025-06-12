Show 24 расскажет все, что известно о возвращении Козловского. От начала конфликта вплоть до возвращения артиста на большую сцену.

К слову Танцевал под "Пинаколаду": сын Виталия Козловского впервые пришел на концерт папы

Конфликт с Кондратюком и многомиллионный долг

Виталий Козловский стал известен украинцам, когда победил на "Караоке на майдане", а затем и в телепроекте "Шанс". Это произошло в далеком 2003 году, – и именно с этого времени началась его история как музыканта и исполнителя.

После триумфа в "Шансе" карьерой Козловского начал заниматься продюсер Игорь Кондратюк. Так 20 лет назад вышли знаменитые, но русскоязычные, хиты: "Пинаколада", "Холодная ночь", "Мое море", "Знаешь". Авторские права на эти песни принадлежали продюсеру.



Игорь Кондратюк и Виталий Козловский / Фото с фейсбука

В 2012 году Виталий Козловский и Игорь Кондратюк завершили сотрудничество и разорвали контракт. По словам певца, он предлагал Кондратюку делать выплаты с каждого концерта, но тот не согласился. А когда Виталий начал исполнять песни, которые юридически ему не принадлежали, в его сторону "полетели" судебные иски за нарушение авторских прав.

Артист проиграл суды и был должен Игорю Кондратюку около 3 миллионов гривен. За права на каждую из песен наставник якобы требовал еще по 5 тысяч долларов.

Конфликт с выплатами тянулся годами. Он стал еще громче, когда Козловский мобилизовался. С карточки Виталия вроде бы списывали чуть ли не всю его военную зарплату на погашение исполнительных производств. Это его беспокоило, ведь он не мог приобщаться к обеспечению подразделения.

Виталий обратился к бывшему наставнику и попросил приостановить взыскание, но ему отказали. Игорь Кондратюк тогда назвал экс-подопечного "лжецом": по словам продюсера, в его пользу взималось не более 5 тысяч, что точно не является суммой зарплаты или даже ее большей части.

"Пинаколада" вернулась: теперь еще лучше

Со временем публичный конфликт затих, хотя каждый время от времени давал свои комментарии по этому поводу. Но уже 6 мая 2025 года стало известно: миллионные долги уплачены, дело официально закрыто, а каталог песен перешел к Виталию Козловскому в полном объеме. Чтобы выплатить средства, певец решился продать родительскую квартиру.

Возвращение артиста состоялось на шоу "Нашествие 2". Виталий предстал в своем же образе с нулевых, когда имел длинные волосы. Впервые за долгое время фаны услышали старый хит "Пинаколада".

За свою свободу нужно бороться. Наконец – все мои песни теперь мои. Это только начало. Еще хочу поблагодарить от всей души Игоря Кондратюка. Игорь, спасибо вам. И до свидания,

– сказал Виталий Козловский.

Виталий Козловский – "Пинаколада": смотрите видео

Это выступление стало безумно вирусным и вызвало взрыв в соцсетях. "Пинаколада" звучала просто везде. Стоило песне зазвучать на украинском, стать "полной сексом" (а не только "капелькой", как в предыдущей версии), как Козловский снова вернул себе статус популярного и желанного артиста, покоряющего сцену. Понятно, что за этим шагом вышла и студийная версия "Пинаколады", что была на вершине украинских музыкальных чартов.

Комментарии известных продюсеров и режиссеров

Пока сеть в восторге от "Пинаколады", самые преданные фаны ждут "Шекспира" и другие хиты на украинском языке. Тем временем мнения в обсуждениях разделились. Например, режиссеру Олегу Боднарчуку все-таки показалось, что шум вокруг "Пинаколады", – это победа Кондратюка.

Мне кажется то, что произошло недавно с Козловским, скорее триумф Кондратюка, чем Виталия. Вдумайтесь, люди откликнулись на старые любимые песни спродюсированные Игорем, а ведь Виталий после того скандала пел еще 12 лет и... Больше беспокоит, что будет дальше, когда камбэки отзвучат? Есть ли у Виталия еще одна квартира, которую можно продать, чтобы уговорить Игоря еще наклепать "Пинаколад" и "Шекспиров"?

– написал Боднарчук.

Зато продюсер Поляковой Михаил Ясинский считает, что Кондратюк обеспечил суперперезапуск для бывшего подопечного. И ему это может очень не нравиться. Он отметил и команду артиста и самого Виталия, который вернулся в своей лучшей форме.

Идея заключалась в том, чтобы наказать непокорного подчиненного артиста, а по факту это второе рождение. Даже, как бы это иронично не звучало, второй шанс! Именно эта пауза, которая затянулась точно именно до момента, когда целое поколение, которое помнит эти песни, достигли определенного возраста, и не более, чтобы отрываться под них именно так, как они делают сейчас – это настоящая магия, и господин Кондратюк бессознательно, своими действиями, ее создатель,

– считает Ясинский.

Интересно, что Игорь Кондратюк здесь вмешался в обсуждение и отметил, что эта история – о его нелюбви к "нарушителям законов и лжецам" и добавил, что ему точно не нравятся "звездные болезни", намекая на Виталия.

В ожидании хитов: что будет дальше

Виталий Козловский уже занимается переводами своих старых хитов и интригует фанов. Как говорил сам артист, для него это возможность исправить свои неграмотные ошибки в русскоязычных версиях. Именно поэтому в обновленном "Шекспире" одна из строк будет звучать так: "Шекспир писал бы не о нас". Также вернется песня "Красота-разлука".

В то же время интересно и то, будет ли артист работать над созданием совершенно нового материала. Ведь старый каталог когда-то и закончится, а будет ли он вызывать такой восторг у аудитории в течение многих лет – неизвестно. Тем более первое место в чарте Apple Music покорить так и не удалось. Дальше будет...