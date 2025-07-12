По словам Игоря Кондратюка, его взаимодействие с Виталием Козловским – нетипичное по сравнению с другими скандалами между продюсерами и артистами. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Слей Шоу".

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Я не зарабатывал на Козловском, ни на ком не зарабатывал. У Козловского в результате работы со мной огромный репертуар и куча клипов. А если бы я занимался только продюсированием музыкальным, думаю, этого всего было бы меньше, потому что большую часть денег бы забирал я. А меня деньги не очень интересовали. Я зарабатывал хорошо на телевидении,

– поделился продюсер.

Игорь Кондратюк отметил, что между ним и Виталием Козловским на самом деле был устный контракт, который тоже имеет юридическую силу. Об условиях контракта знала их команда.

"Устный контракт – он тоже имеет силу... У нас весь менеджмент знал наши договоренности. Не было другого способа себя обезопасить от того, что я трачу свое время и работаю на певца, а он мне потом скажет, что ему надоело", – добавил Кондратюк.

Продюсер признался, что ему безразлично на комментарии людей. Ведь он знает все детали дела: именно Кондратюк покупал песни, поэтому и имел на них права. Мужчина добавил, что за эти годы мог продать песни кому-то другому, но вернул их Козловскому. Теперь же Игорь радуется тому, что эта на этой конфликтной ситуации удалось наконец поставить точку.

Я радуюсь, потому что тема закрыта. Это не про деньги. А о том, что эта вся история, бадяга пиарная на дерьме, который делал не я, она закрыта. Все забыли... У него рабства никогда не было. Это единственный певец, у которого не было рабства,

– подытожил Игорь Кондратюк.

Напомним, Виталий Козловский продал родительскую квартиру, чтобы закрыть долги и приобрести каталог своих песен у Игоря Кондратюка. По словам певца, он предлагал продюсеру другие условия: работать самостоятельно и с каждого концерта делать выплаты. Но Кондратюк на это не согласился, поэтому и возник многолетний конфликт.