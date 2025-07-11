Игорь Кондратюк раскритиковал Андрея Данилко, который до сих пор не поставил крест на русском языке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Слей Шоу".

К слову На фоне скандала с Веркой Сердючкой: Приходько заявила, что возвращает русскоязычный репертуар

Почему с 2014 года не до всех дошло, что на России нужно ставить большой крест? Потому что не у всех есть мозги. Это единственный ответ,

– высказался продюсер.

В то же время Кондратюк отметил, что уважает Андрея Данилко и считает его талантливым человеком. Однако единственным выходом из этой ситуации было бы – "умножать на ноль Верку Сердючку с ее русскоязычным репертуаром".

"Ему до ж*пы, что гибнут украинцы, что сжигают украинские книги, сжигают украинские флаги, расстреливают украинских военнопленных из-за языка... Ему это до ж*пы! Это означает, что у него нет мозгов. Не все талантливые люди умные", – подытожил Игорь Кондратюк.

Почему возник скандал с Сердючкой?

На одном из очередных концертов Верка Сердючка снова исполняла свой русскоязычный репертуар. Возникла волна критики в сторону артиста и жалобы языковому омбудсмену. Дело передали на рассмотрение Нацполиции.

Впоследствии Тарас Креминь заявил, что на самом деле Андрей Данилко не нарушал закон. В Украине можно исполнять русскоязычные песни, если они относятся к репертуару артиста, который является гражданином Украины.

Верка Сердючка с иронией отреагировала на скандал на концерте в Одессе и послала тех, кто ее "не любит". И пошутила, что ее "так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном".