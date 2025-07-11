Ігор Кондратюк розкритикував Андрія Данилка, який досі не поставив хрест на російській мові. Про це пише Show 24 з посиланням на "Слей Шоу".

До слова На тлі скандалу з Вєркою Сердючкою: Приходько заявила, що повертає російськомовний репертуар

Чому від 2014 року не до всіх дійшло, що на Росії потрібно ставити великий хрест? Тому що не у всіх є мізки. Це єдина відповідь,

– висловився продюсер.

Водночас Кондратюк зазначив, що поважає Андрія Данилка та вважає його талановитою людиною. Однак єдиним виходом з цієї ситуації було б – "множити на нуль Вєрку Сердючку з її російськомовним репертуаром".

"Йому до д*пи, що гинуть українці, що спалюють українські книжки, спалюють українські прапори, розстрілюють українських військовополонених через мову... Йому це до д*пи! Це означає, що в нього немає мізків. Не всі талановиті люди розумні", – підсумував Ігор Кондратюк.

Чому виник скандал з Сердючкою?

На одному з чергових концертів Вєрка Сердючка знову виконувала свій російськомовний репертуар. Виникла хвиля критики в бік артиста та скарги мовному омбудсмену. Справу передали на розгляд Нацполіції.

Згодом Тарас Кремінь заявив, що насправді Андрій Данилко не порушував закон. В Україні можна виконувати російськомовні пісні, якщо вони належать до репертуару артиста, який є громадянином України.

Вєрка Сердючка з іронією відреагувала на скандал на концерті в Одесі та послала тих, хто її "не любить". І пожартувала, що її "так пісочили, що забули про війну Ізраїлю з Іраном".