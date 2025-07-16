Відсьогодні пісню "Мала змогла" можна послухати на всіх стрімінгових платформах. На офіційному ютуб-каналі Козловського також вийшов кліп, інформує Show 24.
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Віталій Козловський записав пісню "Мала змогла" ще у 2024 році, але прем'єра відбулася лише тепер. Співак відкладав реліз через внутрішні сумніви, службу в армії, переїзди, особисті проблеми.
Через рік слухачі таки почули трек, але він набув інших сенсів. Фраза "ми можемо все" має нові значення та глибину. Цікаво, що це демоверсія. Річ у тім, що техніка звукорежисера вийшла з ладу через блекаути, тому всі файли, крім першого, були втрачені. Зникла мультидоріжка, залишилась лише жива версія.
Пісня "Мала змогла" – про жінку, яка робить крок, попри страх, втому та невпевненість. Вона падає, але підіймається і стає переможницею. Це історія про трансформацію, силу та волю.
Віталій Козловський – "Мала змогла": дивіться відео онлайн
У непростий момент трек став точкою опори для співака. Саме тому Козловський вирішив не перезаписувати його, а залишити у первісному вигляді.
Я зміг! Мала змогла! І ти зможеш! Не йди на компроміси зі своїм серцем. Обирай себе! Жени зі свого життя лукавих і йди до нових вершин красиво і гордо!,
– прокоментував прем'єру артист.
Реакція мережі
- "Вітаю з прем'єрою! Дуже гарний посил та сенс пісні".
- "Класна пісня. Так, це важливий посил. Бо мала дійсно змогла!"
- "Клас, така стильна відеоробота. Вітаю".
- "Шикарні слова пісні та відео. Думаю, пісня зайде багатьом".
- "Вау, вітаю з прем'єрою. Дуже класні пісня і кліп".
Нагадаємо, раніше Віталій Козловський перевипустив пісню "Небо плаче грозами".