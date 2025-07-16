Виталий Козловский провел прямой эфир в тиктоке, пишет Show 24. На нем он представил поклонникам свою новую композицию "Мала змогла", официальная премьера которой состоялась 16 июля.
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Артист включил поклонникам новый трек и подпевал. И в какой-то момент изменил слова в песне.
Ты думал, что без тебя расклеится малый, а малый смог. Это послание к старому очкарику,
– сказал Виталий Козловский.
Фаны поняли, что певец вспоминает его конфликт с Игорем Кондратюком. "Малый смог", – этими словами Козловский намекнул на момент, когда ему удалось выплатить долги и выкупить права на свои песни.
Отрывок из прямого эфира Виталия Козловского: видео
Добавим, Виталий Козловский написал трек "Мала смогла" еще в 2024 году. Но он постоянно откладывал премьеру из-за службы в армии, переезд, личные трудности и сомнения. Это песня о женщине, которая решается на важный шаг несмотря на страх.
Что известно о конфликте Козловского и Кондратюка
- Звезды прекратили сотрудничать в 2012 году. Права на песни принадлежали Игорю Кондратюку, но их продолжал петь на концертах Козловский. Продюсер подал в суд – и выиграл в деле. За нарушение авторских прав артисту пришлось выплатить около 3 миллионов гривен.
- В мае 2025 года Виталий Козловский сообщил, что погасил долг и выкупил права на песни, поэтому снова может исполнять их на концертах. Для этого певец решился продать родительскую квартиру.