Віталій Козловський провів прямий ефір у тіктоці, пише Show 24. На ньому він представив шанувальникам свою нову композицію "Мала змогла", офіційна прем'єра якої відбулась 16 липня.
До слова Ігор Кондратюк розкрив деталі контракту з Козловським: "Я на ньому не заробляв"
Артист увімкнув шанувальникам новий трек та підспівував. Та в якийсь момент змінив слова у пісні.
Ти думав, що без тебе розклеїться малий, а малий зміг. Це послання до старого очкарика,
– сказав Віталій Козловський.
Фани зрозуміли, що співак згадує його конфлікт з Ігорем Кондратюком. "Малий зміг", – цими словами Козловський натякнув на момент, коли йому вдалося виплатити борги та викупити права на свої пісні.
Уривок з прямого ефіру Віталія Козловського: відео
Додамо, Віталій Козловський написав трек "Мала змогла" ще у 2024 році. Але він постійно відкладав прем'єру через службу в армії, переїзд, особисті труднощі та сумніви. Це пісня про жінку, яка наважується на важливий крок попри страх.
Що відомо про конфлікт Козловського і Кондратюка
- Зірки припинили співпрацювати у 2012 році. Права на пісні належали Ігорю Кондратюку, але їх продовжував співати на концертах Козловський. Продюсер подав до суду – і виграв у справі. За порушення авторських прав артисту довелося виплатити близько 3 мільйонів гривень.
- У травні 2025 року Віталій Козловський повідомив, що погасив борг і викупив права на пісні, тому знову може виконувати їх на концертах. Для цього співак наважився продати батьківську квартиру.