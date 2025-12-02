Кондратюк зазначив, що не можна називати людей "очкариком" і "старим", адже це не культурно. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Що каже Козловський – трошки байдуже. З 2012 року я на Козловського забив. Все, що відбувалося, – це відбувалося тому, що він мав понести покарання за своє свинство,

– наголосив Ігор Кондратюк.

Для довідки! У 2012 році Козловський ухвалив рішення розірвати співпрацю з Кондратюком. Співак втратив право на виконання пісень, створених у попередні роки, проте порушив цю умову.

Віталій програв судові позови. На початку травня 2025 року артист повідомив, що погасив багатомільйонний борг перед колишнім продюсером і отримав права на свої пісні.

Слава Дьомін зауважив, що у Віталія Козловського новий етап у творчості. Річ у тім, що до співака прийшов шалений успіх після того, як він переклав пісню "Пінаколада" українською мовою.

Це ж круто, коли в артиста є новий виток?,

– запитав інтерв'юер у Кондратюка.

На питання Дьоміна продюсер відповів так: "Дивлячись у його артиста".

Що цьому передувало?