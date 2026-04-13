Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице телеканала ТЕТ, где вскоре и выйдет обновленное шоу.
Премьера запланирована на 10 мая в 11:00. Стоит отметить, что ХАС уже имеет опыт работы на телевидении – ранее он был ведущим утреннего шоу "Просыпайся" на канале "МЫ УКРАИНА +".
Также накануне стало известно, что съемки нового сезона стартуют 25 апреля в 11:00. На этот раз локация изменена: вместо Крещатика площадкой для караоке станет Контрактовая площадь в Киеве. Как и раньше, присоединиться сможет каждый желающий.
Шоу возвращается в обновленном формате. На этот раз оно будет иметь и социальную составляющую: собранные средства планируют направлять на поддержку реабилитационного центра "Титану".
Что известно о новом ведущем "Караоке на Майдане"?
- Настоящее имя ХАСа – Хайдар Алиевич Хассан.
- Он родился 13 января 1991 года в Киеве. Его отец родом из Сирии, мать – украинка.
- Музыкальную карьеру артист начал в 2015 году под сценическим именем ХАС и сейчас известен как хип-хоп исполнитель с многолетним опытом.
- За время карьеры он выпустил ряд релизов, среди которых альбомы и EP разных лет – от "Мегаполиса" (2017) до "Блюзнерства" (2024) и "Второго пришествия" (2025).
- Кроме музыки, ХАС работал и как ведущий развлекательных ютуб-проектов и подкастов, в частности "Здибанки", "А он шо, а она шо" и "Расскажи мне как".