Об этом сообщили источники издания РБК-Украина.
Авария случилась вблизи ЖК "Варшавский". По имеющейся информации, авто врезалось в припаркованную машину. Сообщается, что актер был на пассажирском сиденье, а за рулем находился другой человек, поэтому административный протокол на него не составляли.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Видео с места происшествия опубликовали в телеграмм-канале "Киев Оперативный".
Редакция 24 Канала обратилась за комментарием к менеджеру Тараса Цимбалюка, однако на момент публикации ответа не получила.
Кто еще из украинских звезд недавно попадал в ДТП?
- В начале февраля в аварию попала украинская певица Наталья Могилевская. Инцидент произошел вечером 2 февраля – тогда столкнулись сразу три автомобиля. По словам артистки, причиной ДТП стала гололедица на дороге.
- Ранее, в ноябре 2025 года, участницей дорожно-транспортного происшествия в Киеве также была рэперка alyona alyona. Она призналась в своей вине и объяснила, что авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции – ее авто слегка задело другую машину.