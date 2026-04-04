На днях продюсер шоу Игорь Кондратюк на официальной инстаграм-странице телеканала ТЕТ объявил где и когда стартуют съемки перезапуска шоу.
Так, открытые съемки начнутся 25 апреля в 11:00 – на этот раз не на Крещатике, а на Контрактовой площади в Киеве. Принять участие, как и раньше, сможет каждый желающий.
Напомним, что "Караоке на майдане" выходило до 2019 года.
Что изменится в новом сезоне "Караоке на майдане"?
- Обновленное шоу получит особую социальную миссию: собранные средства будут направляться на поддержку реабилитационного центра "Титановые".
- Изменится и лицо программы – место ведущего больше не будет занимать Игорь Кондратюк. Имя его преемника создатели держат в секрете и обещают раскрыть интригу только в день первых съемок.
- Кстати, в студии "Буковинской Волны" Игорь Кондратюк объяснял, что не будет ведущим шоу, потому что "уже слишком большая звезда". По его словам, эта программа больше подходит для молодого ведущего или ведущей.
- Стоит напомнить, что в свое время "Караоке на майдане" стало настоящим трамплином для многих украинских исполнителей. Имена будущих звезд тогда еще никому ничего не говорили – но именно это шоу дало им первый толчок к большой карьере. Ранее наша редакция писала об этом подробный материал.