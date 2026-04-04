Днями продюсер шоу Ігор Кондратюк на офіційній інстаграм-сторінці телеканалу ТЕТ оголосив де і коли стартують зйомки перезапуску шоу.
Так, відкриті зйомки розпочнуться 25 квітня о 11:00 – цього разу не на Хрещатику, а на Контрактовій площі в Києві. Взяти участь, як і раніше, зможе кожен охочий.
Нагадаємо, що "Караоке на майдані" виходило до 2019 року.
Що зміниться у новому сезоні "Караоке на майдані"?
- Оновлене шоу отримає особливу соціальну місію: зібрані кошти спрямовуватимуться на підтримку реабілітаційного центру "Титанові".
- Зміниться й обличчя програми – місце ведучого більше не займатиме Ігор Кондратюк. Ім'я його наступника творці тримають у секреті й обіцяють розкрити інтригу лише в день перших зйомок.
- До речі, в студії "Буковинської Хвилі" Ігор Кондратюк пояснював, що не буде ведучим шоу, бо "вже занадто велика зірка". За його словами, ця програма більше підходить для молодого ведучого чи ведучої.
- Варто нагадати, що свого часу "Караоке на майдані" стало справжнім трампліном для багатьох українських виконавців. Імена майбутніх зірок тоді ще нікому нічого не говорили – але саме це шоу дало їм перший поштовх до великої кар'єри. Раніше наша редакція писала про це детальний матеріал.