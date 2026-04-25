Про старт зйомок "Караоке на Майдані" повідомив телеканал ТЕТ на своїй сторінці в інстаграмі.

Телеканал ТЕТ поширив відео з Контрактової площі, де тривають зйомки "Караоке на Майдані". Легендарне талант-шоу повернулося заради благодійної мети – підтримки реабілітаційного центру "Титанові".

"Караоке на Майдані" повернулося: відео з інстаграму ТЕТ

У мережі українці публікують кадри зі зйомок "Караоке на Майдані". Сотні людей зібралися біля оглядового колеса. В інстаграмі порталу МУЗВАР з'явилось відео, на якому Ігор Кондратюк разом з глядачами співає незмінну пісню проєкту. Він прийшов "передати естафету" новому ведучому – виконавцю ХАСу.

25 квітня заплановано три зйомки "Караоке на Майдані": об 11:00, 13:00 та 16:00, а прем'єра талант-шоу відбудеться 10 травня об 11:00 на телеканалі ТЕТ.

