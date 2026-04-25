Про старт зйомок "Караоке на Майдані" повідомив телеканал ТЕТ на своїй сторінці в інстаграмі.
Телеканал ТЕТ поширив відео з Контрактової площі, де тривають зйомки "Караоке на Майдані". Легендарне талант-шоу повернулося заради благодійної мети – підтримки реабілітаційного центру "Титанові".
У мережі українці публікують кадри зі зйомок "Караоке на Майдані". Сотні людей зібралися біля оглядового колеса. В інстаграмі порталу МУЗВАР з'явилось відео, на якому Ігор Кондратюк разом з глядачами співає незмінну пісню проєкту. Він прийшов "передати естафету" новому ведучому – виконавцю ХАСу.
25 квітня заплановано три зйомки "Караоке на Майдані": об 11:00, 13:00 та 16:00, а прем'єра талант-шоу відбудеться 10 травня об 11:00 на телеканалі ТЕТ.
Зазначимо, що цього разу Ігор Кондратюк став креативним продюсером "Караоке на Майдані".
Кондратюк пояснював, чому не повернеться до ролі ведучого так: "Усі, звичайно, хотіли зі мною. Але я зараз не дуже адекватно буду сприйматися глядачами. Я – суперстар. Не в сенсі – суперзірка. Я такого віку…".
ХАС, який замінив Кондратюка, вже має досвід роботи на телебаченні. Раніше він був ведучим ранкового шоу "Прокидайся" на каналі "МИ УКРАЇНА +".