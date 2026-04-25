О старте съемок "Караоке на Майдане" сообщил телеканал ТЕТ на своей странице в инстаграме.
Телеканал ТЕТ распространил видео с Контрактовой площади, где продолжаются съемки "Караоке на Майдане". Легендарное талант-шоу вернулось ради благотворительной цели – поддержки реабилитационного центра "Титановые".
В сети украинцы публикуют кадры со съемок "Караоке на Майдане". Сотни людей собрались возле колеса обозрения. В инстаграме портала МУЗВАР появилось видео, на котором Игорь Кондратюк вместе со зрителями поет неизменную песню проекта. Он пришел "передать эстафету" новому ведущему – исполнителю ХАСа.
25 апреля запланировано три съемки "Караоке на Майдане": в 11:00, 13:00 и 16:00, а премьера талант-шоу состоится 10 мая в 11:00 на телеканале ТЕТ.
Отметим, что на этот раз Игорь Кондратюк стал креативным продюсером "Караоке на Майдане".
Кондратюк объяснял, почему не вернется к роли ведущего так: "Все, конечно, хотели со мной. Но я сейчас не очень адекватно буду восприниматься зрителями. Я – суперстар. Не в смысле – суперзвезда. Я такого возраста...".
ХАС, который заменил Кондратюка, уже имеет опыт работы на телевидении. Ранее он был ведущим утреннего шоу "Просыпайся" на канале "МЫ УКРАИНА+".