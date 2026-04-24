Первые съемки начнутся 25 апреля на Контрактовой площади в Киеве. Принять участие сможет любой желающий. Обновленное шоу имеет особую социальную миссию: собранные средства будут направляться на поддержку реабилитационного центра "Титановые". Поскольку, ведущим уже не будет Кондратюк, то 24 Канал подробнее расскажет о его преемнике ХАСе, который для многих украинцев стал открытием.

Кто такой ХАС?

Настоящее имя артиста – Хассан Назар Хассан. Он родился в Киеве в семье врачей. Мать – украинка, отец – сириец. До 5 лет он проживал в Сирии. Интересно, что дедушка по отцовской линии был генералом Вооруженных сил Сирии и был причастен к революции в стране.

Родители ХАСа развелись и мальчик вернулся в Украину.

Из-за своего происхождения певец был объектом буллинга. Все начиналось с оскорблений, а завершалось насилием.

Я начал игнорировать, поэтому они искали другие методы, которые были жестокими и влияли на меня. Это уже было рукоприкладство, и оно было тяжелым. Это было: 2 держат, а 12 бьют, пока не выключишься,

– рассказывал Назар в интервью "Говорит Суханов".

Некоторое время Хассан даже держал обиду на отца, потому что того не было рядом и никто не мог его защитить.

Любовь к музыке исполнителю привила именно мама. В школе он начал заниматься хип-хопом, а позже читал рэп.

Уже после 18-летия певец писал песни на острые темы и даже имел собственную группу RIZUPS. Его творчество очень сильно отличалась от других юных талантов, ведь тогда в моде была тема любви.

"Конечно, что мою музыку никто не хотел брать на радио, потому что она была украиноязычной. И это был не формат. И это правильно. Когда я сейчас слушаю песни RIZUPS, то понимаю, что это не хип-хоп, это какой-то артхаус. Потому что это музыка для человека, который думает, который хочет или изменить, или просто посмотреть на какую-то ситуацию под другим углом. Это очень трудно, а народ хочет простоты", – рассказывал музыкант в интервью 24 Каналу.

RIZUPS даже участвовал в проектах "Украина имеет талант" и "Х-Фактор". Однако сама группа просуществовала до 2014 года, хотя у них и было много концертов по стране. В какой-то момент фронтмен понял что стоит остановиться, чтобы продолжить развиваться в другом направлении как сольная карьера.

Кроме того, Назар также получал и высшее образование в сфере международного менеджмента во Львовской политехнике.

По словам певца, сегодня его творчество отличается от того, которое было в RIZUPS.

ХАС говорит, что является автором многих "попсовых хитов", однако не может разглашать информацию о них из-за контракта. За время своей карьеры он выпустил ряд релизов, среди которых альбомы и EP разных лет – от "Мегаполиса" (2017) до "Блюзнерства" (2024) и "Второго пришествия" (2025).

Но музыка не единственная сфера интересов артиста. К примеру, он работал в утреннем шоу "Хеппи утро", в телепроекте "Охотники за чудесами", а также развился на YouTube с проектами "Здибанки", "А он шо? А она что?" и "Расскажи мне как".

С 2025 года был соведущим утреннего шоу "Просыпайся".

Личная жизнь

О личном Назар не любит говорить публично. Известно, что у него есть жена Ксения, которая по совместительству и концертный директор. Вместе они воспитывают сына Марселя.

Телеведущий не скрывал, что в отношениях у них бывают сложные периоды, однако самый большой его страх – оставаться одиночкой. Он также работает с психотерапевтом над своими проблемами.

ХАС с женой / Фото с сайта LEMONADE

Что известно о новом сезоне "Караоке на Майдане"?

На официальной инстаграм-странице телеканала ТЕТ 13 апреля сообщили, что новым ведущим станет украинский исполнитель ХАС.

Премьера запланирована на 10 мая в 11:00.