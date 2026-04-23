Если про успех все понятно, то остается открытой темой, какой же певец за пределами камер. Известно, что артист родился в 2001 году в Вараше, что в Ровенской области. С детских лет проявлял любовь к музыке, а родители поддерживали сына в его хобби. В 17 лет купил гитару, а учился играть на ней с помощью уроков на YouTube. Постепенно все перешло на перепевы песен других исполнителей, а дальше развилось до написания первой собственной песни. Далее 24 Канал расскажет, что известно о карьере Drevo, кто его захейтил и при чем здесь Ермак.

Как Drevo стал популярным?

В родном городе юноша обустроил собственную маленькую студию в доме родителей. Там он снимал видео, а также писал уже всем известные треки "Ластівка", "Самолітом" и другие.

Просто всем всегда занимался я. Помню, была зима, не было денег на микрофоны и звуковую карту – поэтому я пошел с гитарой колядовать. И получилось – денег хватило, и так шаг за шагом закрутилось,

– рассказывал Максим в интервью BBC.

После школы поступил в Киевский политехнический институт и учился на специальности "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии". Тогда парень понял, что его душа лежит к творчеству, а не к выбранному курсу обучения.

Путь к популярности певец начал развивать с тиктока. Сначала он снимал ролики с родителями, что начало привлекать интерес к его личности. Следующий шаг – Нацотбор на Евровидение в 2023 году. Ему не удалось попасть в шортлист, однако Pianoboy (Дмитрий Шуров) заметил юный талант. Они начали сотрудничать, выступая вместе на одной сцене.

Далее был еще один Нацотбор и шортлист. Впоследствии Drevo написал музыку на стихи Александра Усика, а трек получил название "Терпи, козак".

Шаг за шагом дошел и до своих самых известных хитов, которые сделали его по-настоящему популярным.

От так, у певца появилась команда, а его менеджерка – любимая Яна, с которой он обручился в феврале этого года.

Drevo сделал предложение любимой / Фото из инстаграма Яны

Скандал с Женей Галичем

Фронтмен группы O.Torvald на Youtube-шоу "Критиканты" назвал трек Drevo "Смарагдове небо" "гим*ом", ведь кроме припева ничего интересного нет.

Я вот знаю: Смарагдове небо". Вот этот хучок. Я не понимаю, что дальше, а потом я такой думаю: надо послушать песню всю. Блядь! Ну, сам припев - классно. Все, а после больше ничего нет,

– сказал Галич.

После этих слов разгорелся скандал. Поклонники юного артиста стали на его защиту, а также заступилась и Тина Кароль.

Это такая кринжатина, когда артисты гонят на других, на песни других артистов. Да сидите и пишите свой материал. Молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это, возможно, из энного количества песен первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть! Просто дайте друг другу жизнь! Неба хватит на всех. Прекратите комментировать чужое творчество, делайте свое,

– высказалась певица.

Весь этот скандал завершился тем, что Женя Галич извинился, а вот сам Drevo никак не отреагировал на слова звездного коллеги.

Что общего между Drevo и Андреем Ермаком?

Недавно бывший глава Офиса президента заявил о "налаживании коллаборации между украинскими военными и художниками".

Ермак познакомил певца с бригадой "Спартан". Политик утверждает, что творчество помогает сохранить боевой дух как в тылу, так и в армии.

Drevo на онлайн-встрече с Ермаком и бригадой "Спартан" / Фото с телеграмм-канала бригады

В чем будет проявляться сотрудничество, ни экс-глава ОП, ни нацгвардейцы не уточняют.