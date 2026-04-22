В день его рождения 24 Канал расскажет несколько фактов из жизни стронгмена, а также узнаете, где Василий Вирастюк сейчас.

Из спортсмена в политика

Еще в начале 00-х годов Вирастюк начал заниматься силовым многоборьем STRONGESTMAN, а через два года завоевал титул "Сильнейшего в Центральной Европе".

Призовые места Василия Вирастюка на соревнованиях / Скриншот из инстаграма

В 2021 году Владимир Зеленский предложил стронгмену баллотироваться в народные депутаты на довыборах на Прикарпатье. 15 июня того же года Вирастюк принял присягу в Верховной Раде, как депутат от партии "Слуга народа". Все это происходило под крики "Позор".

Сам спортсмен говорил, что пошел в политику по весомой причине – "психологическая реабилитация ветеранов через физическую культуру и спорт".

Что касается личной жизни, то Вирастюк женился несколько раз. Первой женой была Светлана Забияка, которая родила мужчине первенца. К сожалению, женщина погибла в результате схода лавины.

Во второй раз женился в 2007 году. Инна родила Василию второго ребенка, а в 2016 году спортсмен стал многодетным отцом, ведь на свет появился мальчик Саша. В 2024 году пара развелась. Отношения не выдержали расстояния, ведь из-за войны Инна уехала за границу, а Вирастюк закрутил роман с другой.

В новых отношениях родилось два сына – Владимир и Ярослав.

Всех своих детей люблю бесконечно, желаю им удачи по жизни, быть здоровыми стать достойными людьми, и обязательно счастливыми,

– подытожил Вирастюк.

В прошлом году мужчина опубликовал фото сыновей и новое тату, которое состоит из первых букв имен ребят – "А.О.О.В.Я".

Василий Вирастюк сделал новое тату и показал всех своих сыновей / Фото из инстаграма

Где сейчас Василий Вирастюк?

Стронгмен живет и работает в Украине. Он помогает армии и также продолжает работать в направлении реабилитации ветеранов. Всеми мероприятиями Вирастюк делится в соцсетях.

В январе 2023 года Василий получил награду "За содействие армии" от Валерия Залужного.

Напомним, что недавно разгорелась перепалка между Вирастюком и Владиславом Гераскевичем, которому организация запретила скелетонисту выступать на зимних Олимпийских играх из-за "шлема памяти". Верховная рада выставила на голосование постановление о награждении Владислава орденом "За заслуги". Однако решение не было принято и одним из тех, кто голосовал против, был Василий.

Гераскевич упрекнул депутата тем, что тот голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП летом 2025-го. Однако в Threads спортсмен стал объектом критики. Большинство людей поддержали именно стронгмена.