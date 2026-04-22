У день його народження 24 Канал розповість декілька фактів із життя стронгмена, а також дізнаєтесь, де Василь Вірастюк зараз.

Зі спортсмена у політика

Ще на початку 00-х років Вірастюк почав займатись силовим багатоборством STRONGESTMAN, а за два роки виборов титул "Найсильнішого у Центральній Європі".

Призові місця Василя Вірастюка на змаганнях / Скриншот з інстаграму

У 2021 році Володимир Зеленський запропонував стронгмену балотуватись у народні депутати на довиборах на Прикарпатті. 15 червня того ж року Вірастюк склав присягу у Верховній Раді, як депутат від партії "Слуга народу". Усе це відбувалось під вигуки "Ганьба".

Сам спортсмен казав, що пішов у політику з вагомої причини – "психологічна реабілітація ветеранів через фізичну культуру і спорт".

Що стосується особистого життя, то Вірастюк одружувався декілька разів. Першою дружиною була Світлана Забіяка, яка народила чоловіку первістка. На жаль, жінка загинула внаслідок сходження лавини.

Вдруге одружився у 2007 році. Інна народила Василю другу дитину, а у 2016 році спортсмен став багатодітним батьком, адже на світ з'явився хлопчик Сашко. У 2024 році пара розлучилась. Стосунки не витримали відстані, адже через війну Інна виїхала за кордон, а Вірастюк закрутив роман з іншою.

У нових стосунках народилось два сини – Володимир і Ярослав.

Всіх своїх дітей люблю безмежно, зичу їм вдачі по життю, бути здоровими стати достойними людьми, і обов'язково щасливими,

– підсумував Вірастюк.

Минулого року чоловік опублікував фото синів і нове тату, яке складається з перших букв імен хлопців – "А.О.О.В.Я".

Василь Вірастюк зробив нове тату і показав усіх своїх синів / Фото з інстаграму

Де зараз Василь Вірастюк?

Стронгмен живе та працює в Україні. Він допомагає війську і також продовжує працювати у напрямку реабілітації ветеранів. Усіма заходами Вірастюк ділиться у соцмережах.

У січні 2023 року Василь отримав нагороду "За сприяння війську" від Валерія Залужного.

Нагадаємо, що нещодавно розгорілась перепалка між Вірастюком і Владиславом Гераскевичем, якому організація заборонила скелетоністу виступати на зимових Олімпійських іграх через "шолом пам'яті". Верховна рада виставила на голосування постанову щодо відзначення Владислава орденом "За заслуги". Проте рішення не було прийняте і одним з тих, хто голосував проти, був Василь.

Гераскевич дорікнув депутату тим, що той голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП влітку 2025-го. Однак у Threads спортсмен став об'єктом критики. Більшість людей підтримали саме стронгмена.