Якщо про успіх все зрозуміло, то залишається відкритою темою, який же співак за межами камер. Відомо, що артист народився у 2001 році у Вараші, що на Рівненщині. З дитячих років проявляв любов до музики, а батьки підтримували сина у його хобі. У 17 років купив гітару, а навчався грати на ній за допомогою уроків на YouTube. Поступово все перейшло на переспіви пісень інших виконавців, а далі розвинулось до написання першої власної пісні. Далі 24 Канал розповість, що відомо про кар'єру Drevo, хто його захейтив і до чого тут Єрмак.

Цікаво Василю Вірастюку – 52: де зараз найсильніша людина світу

Як Drevo став популярним?

У рідному місті юнак облаштував власну маленьку студію у будинку батьків. Там він знімав відео, а також писав уже всім відомі треки "Ластівка", "Самолітом" та інші.

Просто всім завжди займався я. Пам'ятаю, була зима, не було грошей на мікрофони та звукову карту – тож я пішов із гітарою колядувати. І вийшло – грошей вистачило, і так крок за кроком закрутилося,

– розповідав Максим в інтерв'ю BBC.

Після школи вступив до Київського політехнічного інституту й навчався на спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Тоді хлопець зрозумів, що його душа лежить до творчості, а не до вибраного курсу навчання.

Шлях до популярності співак почав розвивати з тіктоку. Спершу він знімав ролики з батьками, що почало привертати інтерес до його особи. Наступний крок – Нацвідбір на Євробачення у 2023 році. Йому не вдалось потрапити до шортлиста, однак Pianoboy (Дмитро Шуров) помітив юний талант. Вони почали співпрацювати, вситупаючи разом на одній сцені.

Далі був ще один Нацвідбір і шортлист. Згодом Drevo написав музику на вірші Олександра Усика, а трек отримав назву "Терпи, козак".

Крок за кроком дійшов і до своїх найвідоміших хітів, які зробили його по-справжньому популярним.

Від так, у співака з'явилась команда, а його менеджерка – кохана Яна, з якою він заручився у лютому цього року.

Drevo освідчився коханій / Фото з інстаграму Яни

Скандал з Женею Галичем

Фронтмен гурту O.Torvald на Youtube-шоу "Критиканти" назвав трек Drevo "Смарагдове небо" "гім*ом", адже крім приспіву нічого цікавого нема.

Я от знаю: Смарагдове небо". Ось цей хучок. Я не розумію, що далі, а потім я такий думаю: треба послухати пісню всю. Гі*но! Ну, сам приспів - класно. Все, а після більше нічого немає,

– сказав Галич.

Після цих слів розгорівся скандал. Шанувальники юного артиста стали на його захист, а також заступилась і Тіна Кароль.

Це така крінжатіна, коли артисти гонять на інших, на пісні інших артистів. Та сидіть і пишіть свій матеріал. Молода людина створює репертуар, пісня залетіла. Це, можливо, з енної кількості пісень перша, яка вистрілила. Та дайте людині бути! Просто дайте один одному життя! Неба вистачить на всіх. Припиніть коментувати чужу творчість, робіть своє,

– висловилась співачка.

Увесь цей скандал завершився тим, що Женя Галич перепросив, а от сам Drevo ніяк не відреагував на слова зіркового колеги.

Що спільного між Drevo та Андрієм Єрмаком?

Нещодавно колишній голова Офісу президента заявив про "налагодження колаборації між українськими військовими та митцями".

Єрмак познайомив співака з бригадою "Спартан". Політик стверджує, що творчість допомагає зберегти бойовий дух як у тилу, так і у війську.

Drevo на онлайн-зустрічі з Єрмаком і бригадою "Спартан" / Фото з телеграм-каналу бригади

В чому проявлятиметься співпраця, ані ексочільник ОП, ані нацгвардійці не уточнюють.