Перші зйомки розпочнуться 25 квітня на Контрактовій площі у Києві. Взяти участь зможе будь-хто. Оновлене шоу має особливу соціальну місію: зібрані кошти спрямовуватимуться на підтримку реабілітаційного центру "Титанові". Оскільки, ведучим вже не буде Кондратюк, то 24 Канал детальніше розповість про його наступника ХАСа, який для багатьох українців став відкриттям.

Хто такий ХАС?

Справжнє ім'я артиста – Хассан Назар. Він народився у Києві у родині лікарів. Мати – українка, батько – сирієць. До 5 років він проживав у Сирії. Цікаво, що дідусь по батьковій лінії був генералом Збройних сил Сирії й був дотичний до революції в країні.

Батьки ХАСа розлучились і хлопчик повернувся до України.

Через своє походження співак був об'єктом булінгу. Усе починалось з образ, а завершувалось насильством.

Я почав ігнорувати, тож вони шукали інші методи, які б були жорстокими і впливали на мене. Це вже було рукоприкладство, і воно було тяжким. Це було: 2 тримають, а 12 б'ють, поки не виключишся,

– розповідав Назар в інтерв'ю "Говорить Суханов".

Певний час Хассан навіть тримав образу на батька, бо того не було поряд і ніхто не міг його захистити.

Любов до музики виконавцю прищепила саме мама. У школі він почав займатись хіп-хопом, а пізніше читав реп.

Уже після 18-річчя співак писав пісні на гострі теми й навіть мав власний гурт RIZUPS. Його творчість дуже сильно відрізнялась від інших юних талантів, адже тоді в моді була тема кохання.

"Звісно, що мою музику ніхто не хотів брати на радіо, бо вона була україномовною. І це був не формат. І це правильно. Коли я зараз слухаю пісні RIZUPS, то розумію, що це не хіп-хоп, це якийсь артхаус. Бо це музика для людини, яка думає, яка хоче чи змінити, чи просто подивитись на якусь ситуацію під іншим кутом. Це дуже важко, а народ хоче простоти", – розповідав музикант в інтерв'ю 24 Каналу.

RIZUPS навіть брав участь у проєктах "Україна має талант" й "Х-Фактор". Однак сам гурт проіснував до 2014 року, хоч у них і було багато концертів по країні. У якийсь момент фронтмен зрозумів що варто зупинитись, щоб продовжити розвиватись в іншому напрямку як сольна кар'єра.

Крім того, Назар також здобував і вищу освіту у сфері міжнародного менеджменту у Львівській політехніці.

За словами співака, сьогодні його творчість відрізняється від тієї, яка була у RIZUPS.

ХАС каже, що є автором багатьох "попсових хітів", однак не може розголошувати інформацію про них через контракт. За час своєї кар'єри він випустив низку релізів, серед яких альбоми та EP різних років – від "Мегаполісу" (2017) до "Блюзнірства" (2024) і "Другого пришестя" (2025).

Та музика не єдина сфера зацікавлення артиста. До прикладу, він працював у ранковому шоу "Хеппі ранок", у телепроєкті "Мисливці за дивами", а також розвився на YouTube з проєктами "Здибанки", "А він шо? А вона шо?" і "Розкажи мені як".

З 2025 року був співведучим ранкового шоу "Прокидайся".

Особисте життя

Про приватне Назар не любить говорити публічно. Відомо, що у нього є дружина Ксенія, яка за сумісництвом і концертна директорка. Разом вони виховують сина Марселя.

Телеведучий не приховував, що у стосунках у них бувають складні періоди, однак найбільший його страх – залишатись одинаком. Він також працює з психотерапевтом над своїми проблемами.

ХАС з дружиною / Фото з сайту LEMONADE

Що відомо про новий сезон "Караоке на Майдані"?

На офіційній інстаграм-сторінці телеканалу ТЕТ 13 квітня повідомили, що новим ведучим стане український виконавець ХАС.

Прем'єра запланована на 10 травня о 11:00.