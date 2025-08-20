Водночас програма виходила лише до 2019 року. Кондратюк поділився, чи є можливість, що проєкт відновлять під час повномасштабного вторгнення і розповів, хто може стати його ведучим. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Буковинська хвиля".

Один із каналів хоче відновити "Караоке на Майдані". І я не буду, звичайно, ведучим, тому що вважаю, що я вже занадто велика зірка,

– розповів Кондратюк.

Він переконаний, що це шоу для молодшого ведучого або ведучої. Водночас Ігор Васильович буде правовласником програми і креативним продюсером проєкту.

Мені цікаво, як це може піти без мене. Є думка в багатьох продюсерів, що ця передача настільки авторська. Якби вона не вистрелила в 99 році, то вже через 10 років її б ніхто не дивився. Вона архаїзм, хоча як гра забаганка, івент – може бути,

– пояснив телеведучий.

Зауважимо, що напередодні ведуча "Ревізору" теж розповіла, чи буде продовження шоу.