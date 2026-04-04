Ба більше – вона звинуватила Буряковського у причетності до смерті свого першого чоловіка, Олександра Ковальського. Артистка не залишила ці заяви без відповіді. Ситуацію вона прокоментувала в Threads.
Оля Полякова різко відреагувала на заяви колишньої продюсерки.
Офіційно заявляю! Ця жінка аферистка, шантажерка, брехуха! Гадалка з зміненим ім'ям, паспортом,
– написала виконавиця під дописом Розалії.
Оля Полякова відповіла на гучні звинувачення екс-продюсерки
Хто така Розалія Романова і що вона заявляє?
- Розалія Романова – колишня продюсерка Олі Полякової, яка п'ять років працювала з нею в рамках "КМ Студії". Вона стверджує, що вклала у просування артистки сотні тисяч доларів і що завершення їхньої співпраці було достроковим та конфліктним.
Оля Полякова та її колишня продюсерка
- Окремо жінка зачепила тему смерті свого першого чоловіка, Олександра Ковальського, який свого часу обіймав посаду концертного директора Полякової. Розалія прямо заявила, що вважає Буряковського причетним до його загибелі, стверджуючи, що фізичне насильство з його боку призвело до інвалідності та подальшої смерті Олександра.
- Натомість Вадим Буряковський раніше розповідав про розрив співпраці інакше: "Вони приходять до мене в офіс з чоловіком разом. Оля йде до мене в кабінет розмовляти з продюсеркою, а чоловік сідає зі мною. Я з далека: "Розкажи ваші плани, п'яте-десяте". Він: "Ми повинні були на ній заробити триста тисяч доларів". А я кажу: "Cкільки Оля повинна була заробити в тій схемі, яка зараз". Він каже: "Ну тисяч 30". А вони прийшли вимагати велику суму за розрив контракту… І я його так ногами штовхаю й він в'їжджає в стіну й падає. Я в жарт штовхнув. Кажу: "Встав, побіг і говори їй, щоб вона швидко підписала контракт. У мене немає часу". І він забігає до офісу, вони виходять і кажуть, що контракт підписаний".
- За словами чоловіка Оля Полякової, тоді він заплатив суму, яку вважав справедливою. Про це Буряковський згадав в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Дмитра Гордона.
- Водночас є важлива деталь: співпраця між Поляковою та Ковальською завершилася ще у 2004 році, тоді як Олександр Ковальський помер у 2017-му. Тобто між цими подіями – понад десять років.