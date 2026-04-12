Та яка різниця хто і що думає, якщо кожен із них почуває себе щасливим і молодим душею. 24 Канал розповість про такі історії кохання як серед українських, так і серед іноземних зірок.

До теми Навіть у 17 років: знаменитості, які стали батьками у юному віці

Віктор Павлік і Катерина Репяхова

Різниця у віці: 28 років

Катерина – четверта дружина артиста. У 2020 році вони зареєстрували стосунки в РАЦСі, а вже в червні наступного року у пари народився син Михайло.

Цікаво, що ще з юного віку Репяхова була фанаткою Павліка, а вперше вони познайомились у Миколаєві у 2015 році, коли мали номери в одному готелі.

Віктор Павлік з родиною / Фото з соцмереж

Остап Ступка і Маргарита Ткач

Різниця у віці: 35 років

Пара познайомилась під час інтерв'ю. Театрознавиця сподобалась актору й він запросив її на виставку. Стосунки почали розвиватись з блискавичною швидкістю.

Сама Маргарита ділилась, що Ступка іноді може не відчувати скільки йому насправді років. Актор дозволяє бути собі "вітряним" і деколи навіть не розуміє, що маж відповідати за певні зроблені вчинки.

Остап Ступка з обраницею / Фото з інстаграму

Оля Полякова і Вадим Буряковський

Різниця у віці: 16 років

Співачка не приховує, що її стосунки з бізнесменом почались тоді, коли він ще був у шлюбі. Певний час артистка була коханкою, однак чоловік доволі швидко розлучився, коли зрозумів свої почуття до Полякової.

Я була коханкою свого чоловіка. Недовго, тому що він дуже рішучий, він не мучив ні одну, ні іншу, він це коло перервав. Але я пережила цю історію, я знаю, що це таке, я розумію цю жінку, її горе. Трикутник – це неприємно, це трагічна ситуація. Я раджу в ньому не жити, а перервати в якийсь бік,

– наголосила Полякова.

У подружжя є дві доньки. Одна з них уже навіть вийшла заміж.

Оля Полякова зі своїм чоловіком / Фото з інстаграму

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська

Різниця у віці: 15 років

Катерина стала третьою дружиною шоумена. Вони познайомились, коли Полтавська допомагала ведучому розблокувати його сторінку в соцмережах. Володимир нібито довго вмовляв дівчину сходити на побачення, а та вагалась, чи приймати запрошення.

На наступний день після зустрічі дівчина переїхала жити до Остапчука. У 2023 році пара одружилась. А через рік у них народився син Тимофій.

Катерина та Володимир Остапчуки / Фото з інстаграму шоумена

Днями подружжя повідомила, що емігрує до Канади. Катерина зазначила, що її чоловік – резидент Канади, а також нагадала, що там проживають діти Остапчука від шлюбу з Оленою Войченко: донька Емілія та син Еван-Олександр.

Сергій Танчинець і Юліана Корецька

Різниця у віці: 19 років

Вперше пара познайомилась у 2017 році. Через три роки дівчину запросили працювати з гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. На той момент Сергій був у шлюбі.

У вересні 2023 року співак розлучився з Ганною, з якою виховував двох дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна. Нові стосунки співак підтвердив у травні 2024 року.

Восени 2025 року пара таємно одружилася. Про весілля знали лише батьки.

Сергій Танчинець та Юліана Корецька / Фото з соцмереж

Тільда Свінтон і Сандро Копп

Різниця у віці: 17 років

Британська акторка познайомилась зі своїм обранцем на зніманнях "Хроніки Нарнії". Вони разом 20 років, однак не спішать узаконювати відносини. Крім того, Тільда і так виховує двох дітей-близнюків, яких народила від шотландського художника Джона Патріка Бірна. Що цікаво, її колишній був старший на 20 років.

Тільда Свінтон і Сандро Копп / Фото Getty images

Гелена Бонем Картер і Рей Голмбо

Різниця у віці: 22 роки

Зі своїм коханим акторка у стосунках із 2018 року. Їхнє знайомство відбулось на весіллі, однак над своїми заручинами пара не думає. І на це є причина.

Я ніколи не виходила заміж, тому що не можу чесно дати таку обіцянку – я просто не думаю, що це корисно,

– сказала акторка у подкасті Fashion Neurosis with Bella Freud.

Гелена Бонем Картер і Рей Голбмо / Фото Getty images

Денніс Квейд і Лаура Савуа

Різниця у віці: 37 років

Пара познайомилась у 2019 році, а вже у 2020 зіграла весілля. Церемонія була приватною й проходила у Санта-Барбарі. Подружжя не зважає на велику різницю у віці, а переконує, що вони дуже щасливі разом і завжди підтримують одне одного.

Денніс Квейд і Лаура Савуа / Фото Getty images

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен

Різниця у віці: 35 років

Голлівудський актор перебуває у стосунках із тренеркою з бойових мистецтв, яка також поєднує продюсерство. У квітні 2023 року народилась сьома дитина Де Ніро – донька Джіа Вірджинія.

У пресі писали, що Тіффані нібито говорила з актором про одруження, однак той відмовився через негативний досвід попередніх шлюбів.

Роберт Де Ніро та Тіффані Чен / Фото Getty images

Марк Ентоні та Надя Феррейра

Різниця у віці: 30 років

28 січня 2023 року актор одружився у Маямі. Для чоловіка це вже четвертий шлюб. У червні того ж року у подружжя народився син Марко.

Марк Ентоні та Надя Феррейра / Фото Getty images

Та сьогодні пара знову очікує на поповнення, адже Надя вдруге надії.