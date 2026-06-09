Зірка дуже важко переживала втрату коханої людини, однак зараз продовжує жити і в інтерв'ю часто згадує про Віталія. Сьогодні 24 Канал розповість про життя Світлани Білоножко, її кохання з артистом і де вона зараз.

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Кар'єра Світлани Білоножко

Коли Світлана закінчила навчання у школі, то вступила на музично-акторське відділення. У Київському державному театрі оперети мала сольні партії і багато гастролювала з театром.

Пізніше закінчила Київський інститут театру і кіно ім. І. Карпенка-Карого, а ще пізніше здобула вищу освіту у КНУКіМ. Білоножко була авторкою та ведучою багатьох програм: "Вечірня казка", "Мода, мода", "Музичний телеярмарок", "Новини" та багато інших.

У 1993 році разом із Віталієм Білоножком запатентували власний проєкт родинної творчості під назвою "Мелодія двох сердець".

Світлана та Віталій Білоножко ("Мелодія двох сердець" 2017 рік): дивіться відео онлайн

У 1995 році Світлана стала заслуженою артисткою України, а у 1999 – народною артисткою.

Історія кохання Світлани та Віталія Білоножко

Пару познайомив актор Іван Гаврилюк. Віталію Світлана сподобалась, а от артистка в інтерв'ю "ЖВЛ" розповіла, що сприйняла його просто як "хлопчиська".

Для жінки на першому місці була кар'єра, а не особисте життя. Та все ж юному Віталію вдалось підкорити серце неприступної співачки. Закохані зустрічались близько двох років й одружуватись не спішились. Однак у свої руки справу взяв батько співака, який був головою сільради у селі Попова Слобода на Сумщині.

Якось хлопець та дівчина прокидаються в батьківському домі, а там їх вже чекає секретар сільради: "Василь Мусійович сказав, щоб я вас розписав, тому швидше вмивайтеся, одягайтеся, бо в 9 годині я уже маю бути в конторі".

Для Світлани це було справжнім шоком, адже день свого заміжжя вона уявляла зовсім інакше.

Світлана та Віталій Білоножко на весіллі / Фото з фейсбуку Віталія Білоножка

Пізніше Світлана завігітніла й чоловік "вибив" однокімнатну квартиру для молодої сім'ї. Від так у подружжя народився син Георгій, а пізніше – син Євген.

Білоножки з першим сином Георгієм / Фото "ДніпроКультура"

Щоб бути завжди разом, у 1990-х роках подружжя почало разом давати концерти та гастролювати.

Пара також дочекалась і онуків. Старший син назвав своїх дітей на честь батьків – Віталій та Світлана.

Родина Білоножко / Фото з фейсбуку Віталія

Смерть Віталія Білоножко

9 січня 2024 року співачка написала на своїй сторінці у фейсбуці трагічну новину: "Помер мій Віталік".

Дружина співака розповіла, що відомий артист лежав у лікарні, проте неочікувано в нього зупинилося серце. На жаль, лікарям не вдалося врятувати виконавця.

Віталій Білоножко з дружиною / Фото з інстаграму Світлани Білоножко

Поховали Віталія на Байковому кладовищі. У квітні цього року відбулось відкриття пам'ятника. Також на церемонію завітали колеги та друзі артиста: Павло Зібров, Алла Кудлай, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Олександр Злотник та інші.

Пам'ятник Віталію Білоножку / Фото "Гордон"

Раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну Світлана Білоножко розповідала, що їй знадобилось близько пів року, щоб взяти себе в руки. Найскладнішими були перші 9 днів.

Як зараз живе Світлана Білоножко?

Онук Віталій одружився – хлопець займається рекламою. Світлана ще школярка. Старша невістка займається сольною кар'єрою, а Георгій взяв на себе продюсерство.

Сама ж артистка продовжує співати, часто робить це з благодійною метою і навіть приїздить у прифронтові зони. Жінка зізнавалась, що часто з власної кишені допомагає війську, сама живе на пенсію, однак ці гроші мізерні. Їй фінансово допомагає помешкання, яке вона здає в оренду.