Звезда очень тяжело переживала потерю любимого человека, однако сейчас продолжает жить и в интервью часто вспоминает о Виталии. Сегодня 24 Канал расскажет о жизни Светланы Билоножко, ее любви с артистом и где она сейчас.
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Карьера Светланы Билоножко
Когда Светлана закончила обучение в школе, то поступила на музыкально-актерское отделение. В Киевском государственном театре оперетты имела сольные партии и много гастролировала с театром.
Позже окончила Киевский институт театра и кино им. И. Карпенко-Карого, а еще позже получила высшее образование в КНУКиИ. Белоножко была автором и ведущей многих программ: "Вечерняя сказка", "Мода, мода", "Музыкальная телеярмарка", "Новости" и многие другие.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В 1993 году вместе с Виталием Билоножко запатентовали собственный проект семейного творчества под названием "Мелодия двух сердец".
Светлана и Виталий Билоножко ("Мелодия двух сердец" 2017 год): смотрите видео онлайн
В 1995 году Светлана стала заслуженной артисткой Украины, а в 1999 – народной артисткой.
История любви Светланы и Виталия Билоножко
Пару познакомил актер Иван Гаврилюк. Виталию Светлана понравилась, а вот артистка в интервью "ЖВЛ" рассказала, что восприняла его просто как "мальчишку".
Для женщины на первом месте была карьера, а не личная жизнь. И все же юному Виталию удалось покорить сердце неприступной певицы. Влюбленные встречались около двух лет и жениться не спешили. Однако в свои руки дело взял отец певца, который был председателем сельсовета в селе Попова Слобода на Сумщине.
Как-то парень и девушка просыпаются в родительском доме, а там их уже ждет секретарь сельсовета: "Василий Мусиевич сказал, чтобы я вас расписал, поэтому скорее умывайтесь, одевайтесь, потому что в 9 часов я уже должен быть в конторе".
Для Светланы это было настоящим шоком, ведь день своего замужества она представляла совсем иначе.
Светлана и Виталий Билоножко на свадьбе / Фото из фейсбука Виталия Билоножко
Позже Светлана забеременела и муж "выбил" однокомнатную квартиру для молодой семьи. От так у супругов родился сын Георгий, а позже – сын Евгений.
Белоножки с первым сыном Георгием / Фото "ДнепрКультура"
Чтобы быть всегда вместе, в 1990-х годах супруги начали вместе давать концерты и гастролировать.
Пара также дождалась и внуков. Старший сын назвал своих детей в честь родителей – Виталий и Светлана.
Семья Билоножко / Фото с фейсбука Виталия
Смерть Виталия Билоножко
9 января 2024 года певица написала на своей странице в фейсбуке трагическую новость: "Умер мой Виталик".
Жена певца рассказала, что известный артист лежал в больнице, однако неожиданно у него остановилось сердце. К сожалению, врачам не удалось спасти исполнителя.
Виталий Билоножко с женой / Фото из инстаграма Светланы Билоножко
Похоронили Виталия на Байковом кладбище. В апреле этого года состоялось открытие памятника. Также церемонию посетили коллеги и друзья артиста: Павел Зибров, Алла Кудлай, Ольга Сумская и Виталий Борисюк, Александр Злотник и другие.
Памятник Виталию Билоножко / Фото "Гордон"
Ранее в интервью Славе Демину Светлана Билоножко рассказывала, что ей понадобилось около полугода, чтобы взять себя в руки. Самыми сложными были первые 9 дней.
Как сейчас живет Светлана Билоножко?
Внук Виталий женился – парень занимается рекламой. Светлана еще школьница. Старшая невестка занимается сольной карьерой, а Георгий взял на себя продюсерство.
Сама же артистка продолжает петь, часто делает это с благотворительной целью и даже приезжает в прифронтовые зоны. Женщина признавалась, что часто из собственного кармана помогает армии, сама живет на пенсию, однако эти деньги мизерные. Ей финансово помогает помещение, которое она сдает в аренду.