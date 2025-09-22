Цікаво, що серед учасників були й представники сучасного українського шоубізнесу. Тоді їхні імені ще ніхто не знав, однак проєкт став одним із перших поштовхів до зіркової кар'єри. У матеріалі Show24 дізнавайтесь про знаменитостей, які починали шлях з "Караоке на Майдані".

Може зацікавити Їх боялись готелі та ресторани: де зараз ведучі проєкту "Ревізор"

Тіна Кароль

У 2005 році Тіна, яка ще на той момент була студенткою авіаційного вишу, заспівала пісню "Сладкий грех". Тоді юна Кароль до перемоги так і не змогла дістатись, однак залишила про себе гарний спогад для шанувальників.

Тіна Кароль на шоу "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Віталій Козловський

Артист прийшов на проєкт у 17 років. На дворі був 2002 рік, Віталій виконував пісню Pronto і таки зумів перемогти. Тоді йому пощастило стати учасником програми "Шанс", де вже співав українську композицію "Чорнобривці". Ігорю Кондратюку сподобався потенційний співак, тому він взявся за його продюсування.

Віталій Козловський на шоу "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Макс Барських

У 2007 році Барських був студентом і ще не працював над співочою кар'єрою. Але тоді йому пощастило стати учасником "Караоке на Майдані". А згодом навіть був зіркою другого сезону "Фабрики зірок", після чого його любов до музики вилилась у славу.

Макс Барських на шоу "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Дмитро Каднай

У тому ж 2007 році на шоу прийшов і Дмитро Каднай, який для виступу обрав трек гурту Queen – The Show Must Go On. Цікаво, що так само як і Барських, артист також взяв участь у "Фабриці зірок".

Дмитро Каднай на шоу "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Alina Pash

Співачка була частою гостею на різних телевізійних талант-шоу. У 2009 році вона прийшла на Хрещатик, щоб стати зіркою "Караоке на Майдані".

Alina Pash на шоу "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Павло Табаков

Нещодавно Ігор Кондратюк розповідав, що вважає Табакова найкращим переможцем проєкту. Він нагадав, що співак – єдиний, хто виграв на шоу "Шанс" та "Голос країни". Продюсер зауважив, що він не став такою ж зіркою, як Козловський, адже є нішевим співаком. Нагадаємо, що Павло переміг у п'ятому сезоні програми "Шанс".

Павло Табаков на шоу "Караоке на Майдані": дивіться відео онлайн

Раніше ми розповідали про всіх переможців проєкту "Шанс" і де вони зараз знаходяться.