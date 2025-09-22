Интересно, что среди участников были и представители современного украинского шоу-бизнеса. Тогда их имени еще никто не знал, однако проект стал одним из первых толчков к звездной карьере. В материале Show24 узнавайте о знаменитостях, которые начинали путь с "Караоке на Майдане".

Тина Кароль

В 2005 году Тина, которая еще на тот момент была студенткой авиационного вуза, спела песню "Сладкий грех". Тогда юная Кароль к победе так и не смогла добраться, однако оставила о себе хорошее воспоминание для поклонников.

Виталий Козловский

Артист пришел на проект в 17 лет. На дворе был 2002 год, Виталий исполнял песню Pronto и таки сумел победить. Тогда ему посчастливилось стать участником программы "Шанс", где уже пел украинскую композицию "Чорнобривці". Игорю Кондратюку понравился потенциальный певец, поэтому он взялся за его продюсирование.

Макс Барских

В 2007 году Барских был студентом и еще не работал над певческой карьерой. Но тогда ему посчастливилось стать участником "Караоке на Майдане". А потом даже был звездой второго сезона "Фабрики звезд", после чего его любовь к музыке вылилась в славу.

Дмитрий Каднай

В том же 2007 году на шоу пришел и Дмитрий Каднай, который для выступления выбрал трек группы Queen – The Show Must Go On. Интересно, что так же как и Барских, артист также принял участие в "Фабрике звезд".

Alina Pash

Певица была частой гостьей на различных телевизионных талант-шоу. В 2009 году она пришла на Крещатик, чтобы стать звездой "Караоке на Майдане".

Павел Табаков

Недавно Игорь Кондратюк рассказывал, что считает Табакова лучшим победителем проекта. Он напомнил, что певец – единственный, кто выиграл на шоу "Шанс" и "Голос страны". Продюсер отметил, что он не стал такой же звездой, как Козловский, ведь является нишевым певцом. Напомним, что Павел победил в пятом сезоне программы "Шанс".

