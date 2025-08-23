Кондратюк считает, что Табаков – самый талантливый победитель "Шанса". Продюсер отметил, что он не стал такой же звездой, как Козловский, ведь является нишевым певцом, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Балючие темы".

Павел Табаков – нишевый певец. Ниша называется "мягкая, интеллигентная песня", с которой труднее пробиться на сцену, но это надолго, навеки. То есть он свой репертуар может петь бесконечно, ему не надо гоняться за хайпом, за трендами,

– объяснил Игорь Кондратюк.

Напомним, что Виталий Козловский победил в 1 сезоне проекта "Шанс", а Павел Табаков – в 5. Продюсер отметил, что это также повлияло на их признание.

Популярность первого победителя всегда лучше, чем популярность всех других победителей. Паша Табаков победил в очень крутой конкуренции с Дмитриченко, который, на мой взгляд, тоже феноменально интересный, такой надрывный певец, оригинальный. Ему труднее выбирать репертуар, искать,

– поделился он.

Кондратюк добавил, что Табаков продолжает творить: выступает, пишет песни, мюзиклы для детей, имеет школу.

