Табаков учился во Львовском музыкально-педагогическом училище им. Ф. Колессы и во Львовской музыкальной академии им. М. Лисенка. В студенческие годы он пытался окунуться в творчество, чтобы получить первые успехи. Как развивалась карьера артиста, сложилась ли личная жизнь и где он сейчас, читайте в материале Show24.

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От "Караоке на Майдане" до Нацотбора на Евровидение

С 1997 – 2003 годах Павел был солистом и аранжировщиком акапельной группы "Менестрели", а с 2003 по 2008 годы – солистом и аранжировщиком мужского октета "Орфей".

В 2005 году певец пришел на шоу "Караоке на Майдане", где должен был поддержать свою подругу, однако Игорь Кондратюк в число участников зачислил именно Табакова.

Павел Табаков – "Ангела" ("Караоке на Майдане"): смотрите видео онлайн

После этого исполнитель стал участником проекта "Шанс". В финале он исполнил арию Le temps des cathedrale из мюзикла Notre Dame de Paris и завоевал первое место.

Павел Табаков – Le temps des cathedrale ("Шанс"): смотрите видео онлайн

Игорь Кондратюк предложил Табакову подписать контракт, но тот отказался и начал работу над сольной карьерой. Первая дебютная песня вышла под названием "Только ты моя".

Павел Табаков – "Только ты моя": смотрите видео онлайн

Павел начал гастролировать по Украине и за рубежом, а в 2010 году вместе с группой "Орфей" принял участие в шоу "Украина имеет талант". Коллективу удалось дойти до полуфинала.

Группа "Орфей" на "Україна має талант": смотрите видео онлайн

В том же году певец попробовал свои силы на Нацотборе на Евровидение, однако смог дойти лишь до полуфинала. Через год повторил попытку, однако фортуна его обошла стороной.

Но на этом Павел не остановился и зарекомендовал себя на певческом шоу "Голос страны". Во время кастинга он развернул кресла четырех судей и выбрал команду Дианы Арбениной. Но здесь судьба уже оказалась благосклонной к артисту, ведь Табаков стал победителем.

А знали ли вы, чем сегодня занимается участник 5 сезона "Х-Фактора" Кирилл Каплуновский, который в прошлом году получил звание заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины.

После победы артист подписал контракт с Universal Music. По словам певца, оказалось, что контракт был подписан с российским лейблом с представителями-англичанами в Москве. Сотрудничество продлилось два года, а когда началась Революция Достоинства, то на этом они попрощались.

Личная жизнь

Артист не так часто рассказывает или делится информацией о личной жизни, однако известно, что Павел женат. Его женой стала бывшая сценаристка телеканала "Интер".

С Ольгой певец познакомился благодаря проекту "Шанс". Несколько лет пара встречалась, а признавался в любви мужчина во Франции. Сегодня супруги воспитывают двоих детей.

Павел Табаков с женой / Фото из инстаграма

В 2024 году артист рассказывал, что они с семьей живут на две страны: Польша и Украина.

Сейчас семья в Польше, а я постоянно езжу. Такие реалии, что хочу быть с семьей, смотреть, как растут мои дети. Но временно там. Возможно, летом 2024 уже полностью будем перебираться, после окончания учебного года,

– делился исполнитель.

Табаков говорил, что у него есть возможность без препятствий выезжать из Украины за границу из-за лечения. Однако о какой именно проблеме со здоровьем идет, артист не уточнил.

Кроме того, дочь Анастасия в прошлом году пошла на кастинг "Голос.Дети" в Варшаве, и смогла развернуть три тренерских кресла.

Чем занимается певец во время полномасштабной войны

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, то артист решил записаться в тероборону. Но, по его словам, с него только посмеялись, ведь Табаков в армии не служил и имеет разве музыкальное образование.

Поэтому Павел решил волонтерить. Сначала помогал переселенцам во Львове бытовыми вещами, а позже присоединился к Международному гуманитарному штабу. И через некоторое время в штабе певцу порекомендовали писать песни, ведь есть кому грузить ящики.

Где сейчас Павел Табаков

Исполнитель развивает свою музыкальную карьеру. Ранее он открыл школу Табакова, где желающих обучают пению, хореографии, игре на фортепиано и актерскому мастерству.

Школа Павла Табакова / Скриншот из инстаграма

Исполнитель часто устраивает благотворительные концерты в Украине и за рубежом. Он даже записал и выпустил совместную песню с дочерью.

Павел Табаков и Анастасия Табакова – "То Украина": смотрите видео онлайн

Кроме того, в репертуаре артиста появилось немало треков, которые он посвятил украинским военным.