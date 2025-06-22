Табаков навчався у Львівському музично-педагогічнім училищі ім. Ф. Колесси та у Львівській музичній академії ім. М. Лисенка. У студентські роки він намагався поринути у творчість, щоб здобути перші успіхи. Як розвивалась кар'єра артиста, чи склалось особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

Може зацікавити Багатодітний батько та чоловік Лілії Ребрик: де зараз танцівник Андрій Дикий

Від "Караоке на Майдані" до Нацвідбору на Євробачення

З 1997 – 2003 роках Павло був солістом і аранжувальником акапельного гурту "Менестрелі", а з 2003 по 2008 роки – солістом і аранжувальником чоловічого октету "Орфей".

У 2005 році співак прийшов на шоу "Караоке на Майдані", де мав підтримати свою подругу, однак Ігор Кондратюк до числа учасників зарахував саме Табакова.

Павло Табаков – "Янголя" ("Караоке на Майдані"): дивіться відео онлайн

Після цього виконавець став учасником проєкту "Шанс". У фіналі він виконав арію Le temps des cathedrale з мюзиклу Notre Dame de Paris та виборов перше місце.

Павло Табаков – Le temps des cathedrale ("Шанс"): дивіться відео онлайн

Ігор Кондратюк запропонував Табакову підписати контракт, але той відмовився і розпочав роботу над сольною кар'єрою. Перша дебютна пісня вийшла під назвою "Тільки ти моя".

Павло Табаков – "Тільки ти моя": дивіться відео онлайн

Павло почав гастролювати Україною та за кордоном, а у 2010 році разом із гуртом "Орфей" взяв участь у шоу "Україна має талант". Колективу вдалось дійти до півфіналу.

Гурт "Орфей" на "Україна має талант": дивіться відео онлайн

У тому ж році співак спробував свої сили на Нацвідборі на Євробачення, однак зміг дійти лиш до півфіналу. Через рік повторив спробу, однак фортуна його оминула.

Та на цьому Павло не зупинився й зарекомендував себе на співочому шоу "Голос країни". Під час кастингу він розвернув крісла чотирьох суддів й обрав команду Діани Арбеніної. Та тут доля вже виявилась прихильною до артиста, адже Табаков став переможцем.

А чи знали ви, чим сьогодні займається учасник 5 сезону "Х-Фактора" Кирило Каплуновський, який минулого року отримав звання заслуженого діяча естрадного мистецтва України.

Після перемоги артист підписав контракт з Universal Music. За словами співака, виявилось що контракт був підписаний з російським лейблом з представниками-англійцями у Москві. Співпраця протривала два роки, а коли розпочалась Революція Гідності, то на цьому вони попрощались.

Особисте життя

Артист не так часто розповідає чи ділиться інформацією про особисте життя, однак відомо, що Павло одружений. Його дружиною стала колишня сценаристка телеканалу "Інтер".

З Ольгою співак познайомився завдяки проєкту "Шанс". Декілька років пара зустрічалась, а освідчувався чоловік у Франції. Сьогодні подружжя виховує двох дітей.

Павло Табаков із дружиною / Фото з інстаграму

У 2024 році артист розповідав, що вони з родиною живуть на дві країни: Польща та Україна.

Зараз сім'я в Польщі, а я постійно їжджу. Такі реалії, що хочу бути з сім'єю, дивитися, як ростуть мої діти. Але тимчасово там. Можливо, влітку 2024 вже повністю будемо перебиратися, після закінчення навчального року,

– ділився виконавець.

Табаков казав, що у нього є можливість без перешкод виїжджати з України за кордон через лікування. Однак про яку саме проблему зі здоров'я йдеться, артист не уточнив.

Крім того, донька Анастасія минулого року пішла на кастинг "Голос.Діти" у Варшаві, й змогла розвернути три тренерські крісла.

Чим займається співак під час повномасштабної війни

Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, то артист вирішив записатись в тероборону. Та, за його словами, з нього лише посміялись, адже Табаков в армії не служив і має хіба музичну освіту.

Через це Павло вирішив волонтерити. Спершу допомагав переселенцям у Львові побутовими речами, а пізніше долучився до Міжнародного гуманітарного штабу. Та за деякий час у штабі співаку порекомендували писати пісні, адже є кому вантажити ящики.

Де зараз Павло Табаков

Виконавець розвиває свою музичну кар'єру. Раніше він відкрив школу Табакова, де охочих навчають співу, хореографії, грі на фортепіано та акторській майстерності.

Школа Павла Табакова / Скриншот з інстаграму

Виконавець часто влаштовує благодійні концерти в Україні та за кордоном. Він навіть записав і випустив спільну пісню з донькою.

Павло Табаков й Анастасія Табакова – "То Україна": дивіться відео онлайн

Крім того, у репертуарі артиста з'явилось чимало треків, які він присвятив українським військовим.