Подробностями Терен поделился в интервью 24 Каналу. Он признался, что не поддерживает связь с Мандзюк.
Сейчас не общаемся. Так случилось. Она хорошая, яркая, сильная женщина. Я благодарен ей за вклад в армию. Кстати, она очень много помогает. Я также достаточно близко знаком с ее детьми, поэтому немного скучаю по ним. А так, все в порядке,
– признался Александр Терен.
Ветеран войны также высказался об одном из скандалов с Еленой Мандзюк. Ранее блогер заявила, что ее дети могут избить за русский язык. После этого против женщины открыли уголовное производство по статье 161 УКУ о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам по обращению народного депутата Алексея Гончаренко.
Многие цитаты вырвали из контекста. Она имела в виду, что ее дети чувствуют опасность от русского языка. Собственно, они таким образом могут себя защитить. А уголовное производство от кого? От Алексея Гончаренко – пророссийского человека с ног до головы. Ну это смешно,
– отметил он.
Что этому предшествовало?
27 октября Елена Мандзюк опубликовала в Threads скриншот инстаграм-страницы Александра Терена, на котором видно, что блогер его заблокировала. Что между ними произошло, женщина не рассказала.
"Жизнь состоит из разных историй. Этот опыт тоже имел смысл. Но из уважения к себе я оставлю это без дальнейших комментариев, мы просто больше не общаемся", – отметила Мандзюк.
В сети даже предполагали, что Терена и Мандзюк рассорила экс-участница 14 сезона "Холостяка" Виточка Зварич. Однако в интервью РБК-Украина девушка подчеркнула, что это не так.
"Честно говоря, я не настолько близко знакома с Александром, чтобы быть "разлучницей". А с Еленой Мандзюк не знакома совсем. И слово "разлучница" в контексте моей личности мне не совсем нравится, ведь подобное поведение никогда не было мне присуще. А о личных отношениях между Александром и Еленой знаю не больше, чем пишут в медиа", – делилась Виточка.