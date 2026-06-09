Терен опубликовал фото до и после на своей странице в инстаграме. Он рассказал, как добился такого результата.

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Недавно спросили: почему я выставляю часто фото торса? Ну, во-первых, это красиво. Разве нет? А если серьезно, мне важно и в дальнейшем показывать, что человек с инвалидностью может быть сильным, привлекательным и сексуальным. И так же важно показывать, что изменения важны для каждого,

– объяснил ветеран.

Александр Терен тренируется около 8 раз в неделю: он ходит в зал, на бокс и в бассейн. Мужчина шутит: "И это еще у меня нет ног. Не представляю, что было бы, если бы они остались".

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Мое тело меняется, становится крепче и здоровее, делаю это прежде всего для себя. Я почти не участвую в соревнованиях, мне интереснее собственные цели и вызовы. Я не соревнуюсь с другими людьми. Я просто смотрю на парня с первого фото и стараюсь каждый день сделать для него что-то хорошее,

– добавил Терен.

Александр Терен / Фото из инстаграма ветерана

Александр отметил, что нет никаких секретов, как он достиг сегодняшней формы. По словам ветерана, он уделял много времени работе над собой, также важна дисциплина.

Поэтому еще раз посмотрите на эти фото. Если изменения смог сделать я, то у вас тоже точно получится,

– подытожил он.

Когда Александр Терен получил ранения?