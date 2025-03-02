Проект "Шанс" показал новых звезд публике, однако далеко не все воспользовались этой возможностью. 24 Канал расскажет, где сейчас победители самого известного проекта нулевых.

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Виталий Козловский

Первый победитель "Шанса" был одним из самых молодых и самых популярных звезд того времени. Виталий начал сотрудничать с Игорем Кондратюком, однако их 10-летний контракт завершился конфликтом. Сейчас Виталий Козловский является военнослужащим 22 ОМБ, где занимается обеспечением бригады. Год назад он впервые стал отцом.



Победители "Шанса" / Фото из инстаграма артиста

Александр Воевуцкий

Популярность Александра после победы быстро угасала, поэтому он обращался к продюсерам. Писал песни для Ирины Билык, Виталия Козловского, Оли Поляковой. По словам его брата, Игоря Воевуцкого (который сейчас является военнослужащим), Александр выехал с семьей за границу после начала полномасштабного вторжения как многодетный отец.



Победители "Шанса" / Фото из фейсбука артиста

Наталья Валевская

Наталья Валевская стала третьей победительницей проекта. Она запомнилась украинцам хитовой песней "Палала". Сейчас Валевская продолжает певческую карьеру и помогает военным.



Победители "Шанса" / Фото из фейсбука артистки

Анатолий Кальяненко

Анатолия Кальяненко запомнили благодаря зажигательной песне Sex Bomb. В 2009 году он победил в премии фестиваля "Песенный вернисаж" и выпустил альбом. Неизвестно, как сложилась его жизнь сейчас.

Павел Табаков

Наставницей певца после победы стала Наталья Могилевская. Это помогло артисту развивать карьеру. Он принял также участие в шоу "Голос страны". Сейчас Павел Табаков продолжает заниматься творчеством и помогает военным.



Победители "Шанса" / Фото из инстаграма артиста

Виктор Мельник

16-летний Виктор Мельник стал триумфатором 6 сезона "Шанса". В 2019 году было известно, что певец работал солистом духового оркестра Одесской военной академии и музкомедии имени Водяного.



Победители "Шанса" / Фото с сайта академии

Олеся Киричук

Олеся Киричук после "Шанса" приняла участие в "Голосе страны", продолжала заниматься творчеством, работала с Виктором Винником. Однако в 2021 году решила заниматься медициной и открыла стоматологический центр во Львове.



Победители "Шанса" / Фото с сайта Олеси Киричук

Инна Воронова

Инна Воронова сейчас не только певица, но и блогер. Она попадала в ряд скандалов: из-за сбора средств для Юрия Чернецкого (которого задержали за торговлю наркотиками), кадры работы ПВО из-за российского обстрела. Сейчас она продолжает творческую карьеру, однако до сих пор не перешла на украинский язык.



Победители "Шанса" / Фото из инстаграма блогера

Михаил Мостовой

После победы Михаил приостановил карьеру певца и вернулся к ней на проекте "Х-Фактор", где дошел до финала. Впоследствии он стал профессиональным тренером, а сейчас не ведет свои соцсети. Только в марте 2022 года сообщал, что его родителям удалось выехать из оккупированного Мариуполя.



Победители "Шанса" / Фото с фейсбука артиста

Петр Дмитриченко

Петр стал последним победителем в истории "Шанса". Впоследствии он пробовал свои силы в "Х-Факторе". Сейчас на его странице в фейсбуке указано, что он является владельцем частного детского сада. У Дмитриченко есть жена и дети.

Победители "Шанса" / Фото с фейсбука артиста