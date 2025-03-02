Она заявила, что считает Нацотбор нечестным и объяснила свое мнение. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛюксФМ.

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СолоХа отметила, что не доверяет голосованию во время музыкального конкурса, ведь результаты нет возможности проверить.

Я поняла, что конкурс нечестный. Я не верю во все эти голосования. Наша страна очень коррумпирована во всех вопросах. Но я буду верить в лучшее,

– сказала исполнительница.

Интервью с певицей СолоХа: смотрите видео онлайн

Что известно об участии СолоХи в Нацотборе-2025

Певица стала одной из первых, кто подал заявку на конкурс, но она не смогла попасть в лонглист. СолоХа представила два трека разных жанров: композицию-мотивацию для украинского народа и песню о здоровье нации.

Артистка не скрывала своего разочарования: "Если честно, для меня это очень странно. Был большой резонанс, когда все узнали, что я первой подала заявку. Мои коллеги, друзья и фаны были убеждены, что меня выберут, как минимум, в лонглист и, как максимум, в отборы".

Продюсер Нацотбора-2025 Тина Кароль прокомментировала ситуацию, отметив повышенную конкуренцию в этом году: "Я бы рекомендовала вам изменить жанр музыки... Возможно, не надо писать самой. Обратитесь к авторам. Пусть поищут этот трек для вас, увидят вас со стороны".

В ответ СолоХа опубликовала инстаграм-сторис, где выразила благодарность за важные советы от Тины Кароль.