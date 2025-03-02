Вона заявила, що вважає Нацвідбір нечесним і пояснила свою думку. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛюксФМ.

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СолоХа зазначила, що не довіряє голосуванню під час музичного конкурсу, адже результати немає можливості перевірити.

Я зрозуміла, що конкурс нечесний. Я не вірю у всі ці голосування. Наша країна дуже корумпована в усіх питаннях. Але я буду вірити в краще,

– сказала виконавиця.

Інтерв'ю зі співачкою СОЛОХА: дивіться відео онлайн

Що відомо про участь СолоХи в Нацвідборі-2025

Співачка стала однією з перших, хто подав заявку на конкурс, але вона не змогла потрапити до лонглиста. СолоХа представила два треки різних жанрів: композицію-мотивацію для українського народу та пісню про здоров'я нації.

Артистка не приховувала свого розчарування: "Якщо чесно, для мене це дуже дивно. Був великий резонанс, коли всі дізналися, що я першою подала заявку. Мої колеги, друзі та фани були переконані, що мене оберуть, як мінімум, у лонглист і, як максимум, у відбори".

Продюсерка Нацвідбору-2025 Тіна Кароль прокоментувала ситуацію, зазначивши підвищену конкуренцію цього року: "Я б рекомендувала вам змінити жанр музики… Можливо, не треба писати самій. Зверніться до авторів. Нехай пошукають цей трек для вас, побачать вас зі сторони".

У відповідь СолоХа опублікувала інстаграм-сторіс, де висловила вдячність за важливі поради від Тіни Кароль.