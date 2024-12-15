СолоХа висловила невпевненість, що після виступу на сцені Нацвідбору ці артисти будуть презентувати нові релізи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти ICTV".

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Співачка, зокрема, висловилася про гурт Yagody, який брав участь у попередньому Національному відборі на Євробачення. Вона зауважила, що за рік музиканти випустили лише одну пісню. За словами СолоХи, здається, ніби пісенний конкурс – "це єдиний трамплін до слави та успіху певних артистів".

Наприклад, Ziferblat багатьом сподобався після попереднього Нацвідбору, адже їх усі почули, і вони дійсно цікаві. Це був хороший шанс для колективу. Але! Вони за рік випустили тільки дві пісні… Чому? Як так? У мене кожні два місяці нові релізи, і я постійно в роботі, у концертах,

– сказала СолоХа.

Зауважимо! Гурт Ziferblat потрапив у лонглист Нацвідбору.

СолоХа пригадала, що колектив брав участь у проєкті нової музичної продюсерки конкурсу Тіни Кароль, який називається "Дім звукозапису". Каже, що хотілося б, аби артистів розглядали "комплексно і без кумівства".

Тобто, який в артиста бекграунд, чи є досвід виступів на сцені, чи артист надовго прийшов у музичну професію. Чи тільки зібрати "вершки" та піти, тим самим вкравши місце у тих артистів, яким це дійсно дуже необхідно, які живуть професією. Тому мені зовсім незрозумілі критерії журі, і чому ми бачимо одних і тих самих артистів по два-три рази на відборі, (Yagody, Fiїnka, Hayat, Ziferblat), а тих, хто пробує себе багато разів, не помічають?

– висловилася співачка.

СолоХа / Фото з інстаграму співачки

СолоХа прокоментувала свою відсутність у лонглисті Нацвідбору

Співачка, крім того, прокоментувала свою відсутність у лонглисті Національного відбору на Євробачення.

Якщо чесно, для мене це дуже дивно. Був великий резонанс, коли всі дізналися, що я першою подала заявку. Мої колеги, друзі та фани були переконані, що мене оберуть, як мінімум, у лонглист і, як максимум, у відбори. Оскільки я подала дві різножанрові пісні відомих авторів, і до мене була прикута увага ЗМІ весь час,

– зазначила СолоХа.

Співачці не зрозуміло, чим керувалися члени журі, коли не обрали її. Артистці хотілося б почути конструктивну відповідь. СолоХа також зазначила, що співак Hayat вже втретє пройшов у Нацвідбір. Вона пригадала, що він був у команді Тіни Кароль у талант-шоу "Голос країни" у 2019 році, тоді перший раз й потрапив на конкурс.

СолоХа додала, що ніколи близько не товаришувала з Кароль та з організаторами Нацвідбору.