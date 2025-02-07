Цього разу він презентує пісню Honor, яка народилася з болю війни та, на думку Андрія Хайата, є рупором, котрий має бути почутий у Європі. Show 24 розповідає про творчий шлях співака та участь в Національному відборі на Євробачення-2025.

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Найголовніше що треба знати, це те, що KHAYAT це завжди про сенси, силу голосу та імплементацію української культури у сьогоденні. Я перейняв любов до етнічної музики від своєї прабабусі й прадіда і відтоді несу цю любов у своїй музиці. І, так, я маю досвід, який дає мені змогу давати людям більше ніж просто звук,

– розповів в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу співак.

Початок творчого шляху

Любов до музики з'явилася в Андрія ще в ранньому дитинстві. Десять років він навчався гри на акордеоні в музичній школі, а перші кроки у написанні текстів зробив у 14 років, коли створив свій перший вірш. Згодом прийшло розуміння, що можна поєднувати тексти з музикою, так почали з'являтися перші пісні.

Батьки майбутнього артиста спочатку скептично ставилися до захоплення сина музикою. Вони бачили сина бізнесменом чи дипломатом, і спочатку сам Хайат погоджувався з ними, тож вступи у Національний педагогічний університет ім. Драгоманова за спеціалізацією "Англійська та арабська мови".

Професійна кар'єра

Дебют KHAYAT відбувся 12 червня 2018 року з випуском пісні "Девочка".

KHAYAT – "Девочка": дивіться відео онлайн

2019 рік став переломним у кар'єрі артиста – він взяв участь у дев'ятому сезоні шоу "Голос країни". Вибравши команду Тіни Кароль, співак дійшов до фіналу та посів третє місце.

Тіна Кароль та Андрій Хайaт – "Ніч яка місячна": дивіться відео онлайн

Того ж року KHAYAT вперше спробував свої сили у Національному відборі на Євробачення з піснею Ever. У 2019 році він посів п'яте місце.

KHAYAT – Ever: дивіться відео онлайн

У червні Хайат випустив дебютний альбом Khmil', який одразу досяг другої сходинки в "iTunes TOP-200 Releases Ukraine". Особливістю збірки, до якої увійшло сім треків, стало використання народних інструментів – дудука, сопілки, дарбуки й тибетської чаші, змішаних зі звуками повсякденності, як-от метро, чи свисту кухонного чайника.

KHAYAT – Khmil': дивіться відео онлайн

У 2020 році артист знову взяв участь у Національному відборі на Євробачення з піснею Call for love. Букмекери прогнозували йому великі шанси на перемогу, проте Андрій того року посів друге місце.

KHAYAT – Call for love: дивіться відео онлайн

У травні наступного року світ побачив його мініальбом Ultra, де кожна пісня розповідала про особисті переживання виконавця.

KHAYAT – Ultra: дивіться відео онлайн

Творчість під час великої війни та участь в Нацвідбор-2025

На початку повномасштабного вторгнення Росії KHAYAT присвятив себе волонтерству у рідній Знам'янці, а потім повернувся до музики. Наразі KHAYAT живе і працює в Києві.

Як відомо, Андрій є учасником Національного відбору на Євробачення-2025 з треком Honor. Щоправда, він зізнається, що не бачив себе на Нацвідборі, поки не з'явилась його цьогорічна конкурсна пісня.

Я вірю в цю пісню не тому, що вона просто мені подобається як частина моєї творчості, а тому, що це саме той сенс і ті влучні слова, що резонують з нашим народом сьогодні і є віддзеркаленням реалій у яких ми з вами живемо,

– пояснює артист.

KHAYAT – HONOR: дивіться відео онлайн

Історія створення композиції KHAYAT для Нацвідбору-2025 особлива: україномовна частина була написана близько року тому, а англомовна народилася після російського обстрілу лікарні "Охматдит".

Це був день, коли я був поруч, я це чув. Я не міг зупинити сльози весь день, було моральне виснаження. І цей текст прийшов сам. Спочатку я просто записував його в нотатках, не знаючи, що це стане піснею. Через кілька днів я поєднав його з україномовною частиною, і склався пазл,

– розповідав виконавець.

Напередодні Нацвідбору на Євробачення-2025 ми поспілкувалися з Андрієм Хайатом та розпитали його про участь в конкурсі.

KHAYAT про конкуренцію, хейт і меседж для Євробачення-2025

Говорячи про конкуренцію у цьогорічному Національному відборі, співак не може виділити одного учасника, якого вважає своїм найбільшим конкурентом.

Класна десятка абсолютно різних артистів, яких не можна навіть між собою порівняти. У кожного є якісь свої сильні й слабші сторони, тому тут вже питання постає суто до глядачів і їх смаку,

– сказав конкурсант.

Зауважимо, усі пісні Національного відбору на Євробачення-2025 можна прослухати онлайн.

Щодо хейту артист має філософський підхід: "Критика буде завжди і я вже просто з цим змирився. Треба фокусуватись на тих, кому ти імпонуєш, а не на тих, кого тригерить навіть сам факт твого існування, бо в їх житті щось пішло не так. Чесно кажучи, я нещодавно навчився ставитись до хейту як до жартів і жити реально стало легше".

Наостанок Андрій поділився своїм головним меседж для Євробачення-2025.

Це буде важливість збереження культурних і духовних надбань наших пращурів, для побудови щасливого буття, як свого, так і наступних поколінь,

– сказав фіналіст Нацвідбору-2025.

Нагадаємо, фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого. О 18:00 глядачі побачать грандіозне передшоу, а вже о 18:30 – сам фінал. KHAYAT виступить на великій сцені під шостим номером. Переможця обиратимуть шляхом голосування.