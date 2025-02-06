Зокрема, стали відомі деталі про номер-відкриття фіналу Нацвідбору-2025. Крім того, розсекретили, хто з відомих артистів виступить під час інтервал-актів конкурсу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Суспільне.Євробачення".

До теми Кожен трек здивує: усі пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025

Так, напередодні фіналу Національного відбору креативний директор Герман Нєнов повідомив, що цьогорічне шоу матиме головні елементи Євробачення. Зокрема, грін-руми для учасників, інтервал-акти, посткарди та урочисте відкриття.

Тепер стало відомо, що у відкритті візьмуть участь переможці та учасники попередніх Євробачень: Джамала, MÉLOVIN, Катерина Павленко (Go_A), дует TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофій Музичук (Kalush Orchestra) й Тіна Кароль. Артисти разом виконають легендарну пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені".

Водночас програма інтервал-актів включатиме: прем'єру нової пісні "Закрутила" від Руслани, переможниці Євробачення-2004, спеціальний виступ Джамали до 15-річчя творчої діяльності, дует Артема Котенка та Світлани Тарабарової з особливою версією пісні "Дім". Крім того, гурт Badstreet Boys виступить з хітом "Eurosong", а Тіна Кароль вийде на сцену із мегаміксом своїх останніх хітів.

Нагадаємо, фінал Нацвідбору Євробачення 2025 дивитися онлайн можна буде на кількох платформах. Подія буде доступна для перегляду на сайті Суспільного Культура, а також на сторінках Суспільного та "Євробачення Україна" у Facebook. Крім того, глядачі можуть подивитись трансляції на сайті Євробачення в Україні та застосунку "Дія" (обрати "Дія. ТБ" та канал "Суспільне Культура HD").

Переможця обиратимуть судді та глядачі, відтак вже відомо, як проголосувати на Нацвідборі Євробачення. Віддати свій голос за фаворита можна буде через додаток "Дія" та SMS.