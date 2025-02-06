В частности, стали известны детали о номере-открытии финала Нацотбора-2025. Кроме того, рассекретили, кто из известных артистов выступит во время интервал-актов конкурса. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Суспільне.Євробачення".

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Так, накануне финала Национального отбора креативный директор Герман Ненов сообщил, что нынешнее шоу будет иметь главные элементы Евровидения. В частности, грин-румы для участников, интервал-акты, посткарды и торжественное открытие.

Теперь стало известно, что в открытии примут участие победители и участники предыдущих Евровидений: Джамала, MÉLOVIN, Екатерина Павленко (Go_A), дуэт TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Тимофей Музычук (Kalush Orchestra) и Тина Кароль. Артисты вместе исполнят легендарную песню Назария Яремчука "Улыбнись мне".

В то же время программа интервал-актов будет включать: премьеру новой песни "Закрутила" от Русланы, победительницы Евровидения-2004, специальное выступление Джамалы к 15-летию творческой деятельности, дуэт Артема Котенко и Светланы Тарабаровой с особой версией песни "Дом". Кроме того, группа Badstreet Boys выступит с хитом Eurosong, а Тина Кароль выйдет на сцену с мегамиксом своих последних хитов.

Напомним, финал Нацотбора Евровидения 2025 смотреть онлайн можно будет на нескольких платформах. Событие будет доступно для просмотра на сайте Общественного Культура, а также на страницах Общественного и "Евровидение Украина" в Facebook. Кроме того, зрители могут посмотреть трансляции на сайте Евровидения в Украине и приложении "Дія" (выбрать "Дія. ТВ" и канал "Суспільне Культура HD").

Победителя будут выбирать судьи и зрители, поэтому уже известно, как проголосовать на Нацотборе Евровидения. Отдать свой голос за фаворита можно будет через приложение "Дія" и SMS.