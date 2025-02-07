На этот раз он представляет песню Honor, которая родилась из боли войны и, по мнению Андрея Хайата, является рупором, который должен быть услышан в Европе. Show 24 рассказывает о творческом пути певца и участие в Национальном отборе на Евровидение-2025.

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Самое главное что надо знать, это то, что KHAYAT это всегда о смыслах, силе голоса и имплементацию украинской культуры в настоящем. Я перенял любовь к этнической музыке от своей прабабушки и прадеда и с тех пор несу эту любовь в своей музыке. И, да, я имею опыт, который дает мне возможность давать людям больше чем просто звук,

– рассказал в эксклюзивном комментарии для 24 Канала певец.

Начало творческого пути

Любовь к музыке появилась у Андрея еще в раннем детстве. Десять лет он учился игре на аккордеоне в музыкальной школе, а первые шаги в написании текстов сделал в 14 лет, когда создал свое первое стихотворение. Впоследствии пришло понимание, что можно сочетать тексты с музыкой, так начали появляться первые песни.

Родители будущего артиста поначалу скептически относились к увлечению сына музыкой. Они видели сына бизнесменом или дипломатом, и сначала сам Хайат соглашался с ними, поэтому поступил в Национальный педагогический университет им. Драгоманова по специализации "Английский и арабский языки".

Профессиональная карьера

Дебют KHAYAT состоялся 12 июня 2018 года с выпуском песни "Девочка".

KHAYAT – "Девочка": смотрите видео онлайн

2019 год стал переломным в карьере артиста – он принял участие в девятом сезоне шоу "Голос страны". Выбрав команду Тины Кароль, певец дошел до финала и занял третье место.

Тина Кароль и Андрей Хайат – "Ніч яка місячна": смотрите видео онлайн

В том же году KHAYAT впервые попробовал свои силы в Национальном отборе на Евровидение с песней Ever. В 2019 году он занял пятое место.

KHAYAT – Ever: смотрите видео онлайн

В июне Хайат выпустил дебютный альбом Khmil', который сразу достиг второй строчки в "iTunes TOP-200 Releases Ukraine". Особенностью сборника, в который вошло семь треков, стало использование народных инструментов – дудука, свирели, дарбуки и тибетской чаши, смешанных со звуками повседневности, например, метро, или свиста кухонного чайника.

KHAYAT – Khmil': смотрите видео онлайн

В 2020 году артист снова принял участие в Национальном отборе на Евровидение с песней Call for love. Букмекеры прогнозировали ему большие шансы на победу, однако Андрей в том году занял второе место.

KHAYAT – Call for love: смотрите видео онлайн

В мае следующего года мир увидел его мини-альбом Ultra, где каждая песня рассказывала о личных переживаниях исполнителя.

KHAYAT – Ultra: смотрите видео онлайн

Творчество во время большой войны и участие в Нацотборе-2025

В начале полномасштабного вторжения России KHAYAT посвятил себя волонтерству в родной Знаменке, а потом вернулся к музыке. Сейчас KHAYAT живет и работает в Киеве.

Как известно, Андрей является участником Национального отбора на Евровидение-2025 с треком Honor. Правда, он признается, что не видел себя на Нацотборе, пока не появилась его нынешняя конкурсная песня.

Я верю в эту песню не потому, что она просто мне нравится как часть моего творчества, а потому, что это именно тот смысл и те меткие слова, что резонируют с нашим народом сегодня и является отражением реалий в которых мы с вами живем,

– объясняет артист.

KHAYAT – HONOR: смотрите видео онлайн

История создания композиции KHAYAT для Нацотбора-2025 особенная: украиноязычная часть была написана около года назад, а англоязычная родилась после российского обстрела больницы "Охматдет".

Это был день, когда я был рядом, я это слышал. Я не мог остановить слезы весь день, было моральное истощение. И этот текст пришел сам. Сначала я просто записывал его в заметках, не зная, что это станет песней. Через несколько дней я соединил его с украиноязычной частью, и сложился пазл,

– рассказывал исполнитель.

Накануне Нацотбора на Евровидение-2025 мы пообщались с Андреем Хайатом и расспросили его об участии в конкурсе.

KHAYAT о конкуренции, хейте и месседже для Евровидения-2025

Говоря о конкуренции в нынешнем Национальном отборе, певец не может выделить главного соперника.

Классная десятка совершенно разных артистов, которых нельзя даже между собой сравнить. У каждого есть какие-то свои сильные и слабые стороны, поэтому здесь уже вопрос встает сугубо к зрителям и их вкусу,

– сказал конкурсант.

Заметим, все песни Национального отбора на Евровидение-2025 можно прослушать онлайн.

Относительно хейта артист имеет философский подход: "Критика будет всегда и я уже просто с этим смирился. Надо фокусироваться на тех, кому ты импонируешь, а не на тех, кого тригерит даже сам факт твоего существования, потому что в их жизни что-то пошло не так. Честно говоря, я недавно научился относиться к хейту как к шуткам и жить реально стало легче".

Напоследок Андрей поделился своим главным месседжом для Евровидения-2025.

Это будет важность сохранения культурных и духовных достижений наших предков, для построения счастливого бытия, как своего, так и следующих поколений,

– сказал финалист Нацотбора-2025.

Напомним, финал Национального отбора на Евровидение-2025 состоится 8 февраля. В 18:00 зрители увидят грандиозное предшоу, а уже в 18:30 – сам финал. KHAYAT выступит на большой сцене под шестым номером. Победителя будут выбирать путем голосования.