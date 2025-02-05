За словами музичної продюсерки Тіни Кароль, Влад Шериф чи не найпотужніше проявив себе на прослуховуваннях до фіналу Національного відбору на Євробачення. Та вокал – це не єдине, чим дивуватиме співак. 24 Канал розповість більше про біографію та кар'єру Влада Шерифа, сенс його пісні та думки про хейт і конкуренцію.

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Чим відомий Влад Шериф

26-річний український попвиконавець народився у Харкові. Він вперше продемонстрував свої вміння на шкільному конкурсі талантів, де переміг з піснею "Молитва" Марії Шерифович. Саме цей виступ надихнув співака створити псевдонім – Влад Шериф.

У 2023 році Влад став півфіналістом шоу "Голос країни" 13 сезон. Тоді він розвернув крісла всіх тренерів та обрав команду Артема Пивоварова.

Влад Шериф на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Наступного року Влад Шериф взяв участь у Нацвідборі-2024 – він був бек-вокалістом Jerry Heil та alyona alyona, допомігши дуету здобути перемогу.

Тепер Влад Шериф особисто став фіналістом конкурсу. Його пісня Wind of Change закликає людей мріяти, діяти тут і зараз та користуватися можливостями, які ми маємо щодня. Перед конкурсом співак видалив усі свої попередні треки, розпочавши кар'єру співака з чистого аркуша.



Влад Шериф / Фото пресслужби

Головні сенси пісні Влада Шерифа для Нацвідбору

Для Національного відбору-2025 Влад Шериф створив пісню Wind of Change. Виконавець зізнався, що її перша версія була україномовною. Співак не наважився її презентувати через надмірну відвертість.

Перша версія пісні була українською, але я не наважився її випустити, тому що вона вийшла дуже відвертою: про почуття людини, яка багато часу крокує до своєї мрії й часто стоїть на роздоріжжі думок та гадає, який шлях обрати цього разу, щоб нарешті досягнути своєї мети. Мелодія, яку я написав, не давала спокою і тоді я вирішив перекласти пісню англійською, щоб мої особисті сенси були не настільки відкритими,

– розповів Влад Шериф.

Влад Шериф – Wind of Change: слухайте пісню онлайн

Влад Шериф про конкуренцію, хейт і меседж для Євробачення

Серед фіналістів Нацвідбору Євробачення-2025 Влад Шериф не бачить конкурентів. Адже вважає, що кожен, хто пройшов у десятку – гідний представити Україну. На його думку, обрати найкращого повинні глядачі.

Але фіналісти, за якими я сам спостерігаю і мені подобаються їх пісні – гурт Ziferblat та Krylata. А ще дуже запам'ятались пісні з лонглиста – Grisana та Христини Старикової,

– поділився співак.

Зауважимо, усі пісні Національного відбору на Євробачення-2025 можна прослухати онлайн. Вже 8 лютого фіналісти наживо виконуватимуть свої треки.

Нацвідбір часто стає приводом не тільки для обговорень, але й скандалів та хейту. Влад Шериф зізнався, чи готовий до можливого негативу у його бік.

"Я звик до критики, бо веду свій блог багато років, де неодноразово стикався з хейтом. Вже давно прийняв той факт, що не можу подобатись абсолютно всім і вважаю це нормальним. Але знаю що більшість моїх читачів мене підтримують і я дякую їм за це", – сказав співак.



Влад Шериф / Фото пресслужби

Влад Шериф також назвав меседж, що буде для нього головним у разі перемоги на Нацвідборі

Ми, українці, зараз проживаємо дуже складний період нашого життя, але це дозволило нам зрозуміти, як важливо цінувати кожен день. Мій головний меседж для всього світу: кожний день – не просто чергові 24 години. Це нова сторінка нашого життя, сповнена можливостей, які ми маємо використати тут і зараз. Бо втілювати мрії у життя – завжди на часі,

– поділився виконавець.

Влад Шериф відкриватиме фінал Нацвідбору-2025, тобто виступатиме під номером 1.