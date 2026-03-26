Кондратюк впервые за долгое время высказался об их взаимоотношениях. Он поделился своей позицией в интервью для ютуб-канала Марички Падалко.

Продюсер отметил, что не намерен подробно обсуждать Козловского. По его словам, эта история имела сугубо юридический характер, и после урегулирования вопроса он просто закрыл для себя эту тему.

Он много информации распространял обо мне неправильной. Простил ли я Козловского? Я забыл о нем. Это извинение или нет? Мне безразлично – существует Козловский или нет. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неблагодарных людей,

– сказал Кондратюк.

