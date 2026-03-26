Кондратюк впервые за долгое время высказался об их взаимоотношениях. Он поделился своей позицией в интервью для ютуб-канала Марички Падалко.
Продюсер отметил, что не намерен подробно обсуждать Козловского. По его словам, эта история имела сугубо юридический характер, и после урегулирования вопроса он просто закрыл для себя эту тему.
Он много информации распространял обо мне неправильной. Простил ли я Козловского? Я забыл о нем. Это извинение или нет? Мне безразлично – существует Козловский или нет. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на неблагодарных людей,
– сказал Кондратюк.
Что известно о конфликте Игоря Кондратюка и Виталия Козловского?
- Он начался еще в 2012 году, когда Козловский в одностороннем порядке разорвал контракт с продюсером.
- Согласно условиям договора, певец терял право исполнять песни, созданные во время их сотрудничества. Однако Виталий продолжал это делать. Это привело к серии судебных исков, в которых победу одержал Кондратюк, а у Козловского появился большой долг.
- Уже 6 мая 2025 года стало известно, что стороны уладили конфликт. Козловский выплатил компенсацию в полном объеме и получил права на весь музыкальный материал, созданный во время сотрудничества с Кондратюком.