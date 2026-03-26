Кондратюк уперше за довгий час висловився про їхні взаємини. Він поділився своєю позицією в інтерв'ю для ютуб-каналу Марічки Падалко.

Продюсер зазначив, що не має наміру детально обговорювати Козловського. За його словами, ця історія мала суто юридичний характер, і після врегулювання питання він просто закрив для себе цю тему.

Він багато інформації поширював про мене неправильної. Чи вибачив я Козловського? Я забув про нього. Це є вибачення чи ні? Мені байдуже – існує Козловський чи ні. Життя надто коротке, аби витрачати його на невдячних людей,

– сказав Кондратюк.

