Вперше ситуацію прокоментував креативний продюсер проєкту Ігор Кондратюк. Про це він висловився в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Слави Дьоміна.

Кондратюк заперечив будь-яку причетність команди до вимагання коштів за участь у шоу та наголосив, що участь у проєкті завжди є безкоштовною. За його словами, потрапити на сцену можна лише двома способами: бути обраним ведучим під час виконання пісні або виграти участь на аукціоні. Так, у "Караоке на Майдані" є можливість зробити донат та стати "Джокером", що гарантує потрапляння до фіналу.

Якби я брав гроші, "Караоке на Майдані" було б іншою грою. Максимум, що мені пропонували – два вагони яблук, відпочинок в Одесі all inclusive з дівчатами – це те, що я пам'ятаю,

– сказав Ігор Кондратюк.

Однак телеведучий наголосив, що ніколи не брав кошти за участь в проєкті.

Інтерв'ю з репером ХАС та Ігорем Кондратюком: дивіться відео онлайн

Що сталося?

За словами дівчини Анастасії, вона разом із друзями прийшла на зйомки "Караоке на Майдані" на Контрактовій площі в Києві, щоб виконати пісню, присвячену військовому. Вона стверджує, що група зверталася до працівників майданчика, і один із них нібито пообіцяв їм виступ за гроші. За словами дівчини, вони заплатили 1000 доларів, але виступити їм не дали

Після інциденту ситуація переросла у конфлікт на майданчику. Між Анастасією та Ігорем Кондратюком виникла словесна суперечка. Телеведучий емоційно відреагував на звинувачення та заперечив їх.

Я не знаю, кому ти віддала гроші. Це твої проблеми. Немає у моїй команді людей, які беруть гроші. Іди наф*г!,

– сказав телеведучий.

Згодом на місце події викликали поліцію. Інформацію про інцидент передали правоохоронним органам для подальшої перевірки. Про це телеканал ТЕТ повідомив на своїй сторінці у Threads.